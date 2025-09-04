明年起育嬰留停可以「日」、家庭照顧假計「時」申請 軍公教也適用

行政院院會今（4）日拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，明年起育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假可以「小時」請假。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會今（4）日拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，明年起，育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假可以「小時」請假，勞動部長洪申翰在院會後記者會表示，當初勞動部開會也有找軍公教相關單位來開會，彈性化措施也適用軍公教，各機關都會配合辦理。

洪申翰說明，現行勞工於小孩3歲前，可以申請2年育嬰留職停薪，其中6個月期間政府提供8成薪補貼。未來勞工可以在原請領期間內，選擇以「日」為單位提出申請，天數不超過30日。雙親合計可以請60日，申請期間仍可以請領8成薪資補貼。原則是前5日提出，若是子女生病停托停課等突發狀況，可前1日提出申請。

至於家庭照顧假，洪申翰指出，現行規定受每年最多7天的家庭照顧假，併入一年共14天的事假計算，未來可以「小時」為請假單位，一年等於有56小時，如使用完畢，可以用未用完的「事假」，亦可以「小時」為單位，向雇主請假，雇主不得拒絕也不可以扣發其全勤獎金。

洪申翰表示，為鼓勵雇主給予勞工彈性請假需求，由政府給予小微型企業經濟支持，勞工申請1日育嬰留停發給雇主定額獎勵金1000元。另外，企業推動優於法令的「友善家庭」措施，也會列為「工作生活平衡獎」參選類別，並透過加強輔導中大型企業ESG資訊揭露，提升企業在育嬰育兒相關友善職場措施。

為了讓新制明年如期上路，勞動部將修正「育嬰留職停薪實施辦法」、「勞工請假規則」、「就業保險法施行細則」及新訂「友善職場育嬰留職停薪獎勵雇主實施要點」幾項子法與相關解釋令，勞保局相關申請書表、作業規定及資訊系統，亦須相應調整。

