實支實付險喊漲 保誠人壽總經理：台灣固定費率已久

保誠人壽總經理王慰慈（左）與品牌代言人鳳小岳今天出席2025品牌廣告首映會 （記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕實支實付險由於損失率過高，傳出保費可能調漲3成並溯及舊保單，引起數百萬保戶憂心；對此，保誠人壽總經理王慰慈今天（3日）表示，醫療險會隨著年齡調整保費，在國外是很普遍的事情，但問題是台灣固定費率已經很多年，若涉及到保費調整，需要更消費者溝通，這個議題需要更細緻的探討，包括實際執行面方面如何配套等。

實支實付醫療險之理賠爭議持續不斷，由金管會委託保發中心研議「1年期以下傷害險與健康險調費定價合理作業指引」，日前已送交金管會；根據指引，若符合長期虧損等條件，業者可申請調漲保費，首年最多漲3成，後續年度每年以漲1成為限。

保誠人壽今日舉行「品牌廣告首映」暨「三明治族大調查發表會」，保誠人壽總經理王慰慈被問到對實支實付保費調漲的看法，她回應，目前金管會及壽險公會等還在討論，這部分需更細部探討包括實際執行，因為過去預定利率都很高，而現在利率變低，所以要承受壓力比較大。

王慰慈表示，保費調節在國外很普遍的，保誠在很多國家都是這樣，不過，台灣採取固定費率已多年了，既然是涉及保費調整，需要跟消費者更細緻的溝通；至於未來是否會跟進調漲實支實付險，她強調，會隨金管會及壽險公會的公布內容，再做完整評估。

此外，保誠人壽也公布最新出爐的2025三明治族大調查，結果顯示，三明治族對生活掌握度有所提高，在為「能按照自己想法過生活」評分時，以10分為滿分，三明治族今年的分數為6.78分，較2023年的6.67與2024年的6.65明顯提升。各個不同世代的三明治族對於生活的幸福感有較大差異，其中60世代幸福感最高，平均分數為7.42，而50世代的三明治族僅為6.82，幸福感最低。

保誠人壽也針對不同世代三明治族的憂慮與想望進行調查與分析，結果顯示，20世代三明治族剛出社會開始承擔壓力與責任，除了「父母/長輩健康問題」與「家庭開銷大，無法儲蓄」以外，尤其擔心「心理壓力」過大（13%）；而30世代職場要升、體力要顧、小孩要養，需要撐起社會的期待。根據調查顯示，最讓30世代三明治族困擾的前3項分別是「家庭開銷大，無法儲蓄」（24%）、以及「子女教養問題」（16%）、「父母/長輩健康問題」（14%）。

