晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

實支實付險喊漲 保誠人壽總經理：台灣固定費率已久

2025/09/03 20:32

保誠人壽總經理王慰慈（左）與品牌代言人鳳小岳今天出席2025品牌廣告首映會 （記者王孟倫攝）保誠人壽總經理王慰慈（左）與品牌代言人鳳小岳今天出席2025品牌廣告首映會 （記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕實支實付險由於損失率過高，傳出保費可能調漲3成並溯及舊保單，引起數百萬保戶憂心；對此，保誠人壽總經理王慰慈今天（3日）表示，醫療險會隨著年齡調整保費，在國外是很普遍的事情，但問題是台灣固定費率已經很多年，若涉及到保費調整，需要更消費者溝通，這個議題需要更細緻的探討，包括實際執行面方面如何配套等。

實支實付醫療險之理賠爭議持續不斷，由金管會委託保發中心研議「1年期以下傷害險與健康險調費定價合理作業指引」，日前已送交金管會；根據指引，若符合長期虧損等條件，業者可申請調漲保費，首年最多漲3成，後續年度每年以漲1成為限。

保誠人壽今日舉行「品牌廣告首映」暨「三明治族大調查發表會」，保誠人壽總經理王慰慈被問到對實支實付保費調漲的看法，她回應，目前金管會及壽險公會等還在討論，這部分需更細部探討包括實際執行，因為過去預定利率都很高，而現在利率變低，所以要承受壓力比較大。

王慰慈表示，保費調節在國外很普遍的，保誠在很多國家都是這樣，不過，台灣採取固定費率已多年了，既然是涉及保費調整，需要跟消費者更細緻的溝通；至於未來是否會跟進調漲實支實付險，她強調，會隨金管會及壽險公會的公布內容，再做完整評估。

此外，保誠人壽也公布最新出爐的2025三明治族大調查，結果顯示，三明治族對生活掌握度有所提高，在為「能按照自己想法過生活」評分時，以10分為滿分，三明治族今年的分數為6.78分，較2023年的6.67與2024年的6.65明顯提升。各個不同世代的三明治族對於生活的幸福感有較大差異，其中60世代幸福感最高，平均分數為7.42，而50世代的三明治族僅為6.82，幸福感最低。

保誠人壽也針對不同世代三明治族的憂慮與想望進行調查與分析，結果顯示，20世代三明治族剛出社會開始承擔壓力與責任，除了「父母/長輩健康問題」與「家庭開銷大，無法儲蓄」以外，尤其擔心「心理壓力」過大（13%）；而30世代職場要升、體力要顧、小孩要養，需要撐起社會的期待。根據調查顯示，最讓30世代三明治族困擾的前3項分別是「家庭開銷大，無法儲蓄」（24%）、以及「子女教養問題」（16%）、「父母/長輩健康問題」（14%）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財