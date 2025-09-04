晴時多雲

空歡喜！統一發票中獎 這3種情形不能領獎

2025/09/04 08:00

台北國稅局表示，3種統一發票使即中獎也不能領獎。（資料照）台北國稅局表示，3種統一發票使即中獎也不能領獎。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，民眾所持統一發票若有「統一發票給獎辦法」規定不適用給獎情形，即使中獎也無法領取獎金，包括：統一發票消費金額為0元、統一發票已被註記作廢，或買受人為政府機關、公營事業、公立學校及營業人等。

台北國稅局說明，根據「統一發票給獎辦法」第11條規定，如果統一發票消費金額為0元、統一發票已被註記作廢，或買受人為政府機關、公營事業、公立學校及營業人等，即使中獎也不能領獎的情形。其中，統一發票買受人為營業人的情形，除了常見有記載買方營業人統一編號的統一發票外，如果買受人有營業行為卻未依規定辦理稅籍登記而擅自營業者，該買受人性質仍屬營業人，因此該中獎統一發票仍不予給獎。

舉例說明，甲君因使用折價券而取得店家開立的0元發票；乙君因購物退貨卻留有已註記作廢的發票；丙君為貼補家用經常性透過網路平台銷售貨物但未辦理稅籍登記，並取得網路銷售平台開立的交易手續費發票。上述3張發票分別對中統一發票五獎1000元、六獎200元及雲端發票專屬500元獎，但這些發票都不能領獎。

