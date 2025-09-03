晴時多雲

jpp-KY 不甩歐洲客戶放暑假 8月營收創新高

2025/09/03 17:46

jpp董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）jpp董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY 經寶精密（5284）8月合併營收達3.2億元（約泰銖3.43億元），年增53.58%，月增2.9%，再度刷新單月歷史新高紀錄。

jpp指出，雖然歐洲地區因暑假因素造成約60%工時減少，對8月的航太業務（主要為歐洲航太客戶）有所影響，但受惠於歐洲第四家新併購子公司Segnere正式併入合併報表，以及AI伺服器機櫃出貨量持續放大，成功抵銷假期影響，使營收保持強勁增長動能。

展望下半年，jpp指出，隨著歐洲新併子公司Segnere持續挹注，加上機櫃合作夥伴已租賃臨時噴漆線以提升整體產能，AI伺服器相關業務的出貨能量將持續擴大。同時，BBU（Battery Backup Unit）產品預計於第四季正式量產，將成為推動營收成長的重要新動能。

jpp說，今年透過航太與AI伺服器雙主軸布局，公司將持續擴大市場版圖，下半年營運展望樂觀，並將穩健朝營收與獲利同步提升的目標邁進。

