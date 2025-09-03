晴時多雲

盧秀燕批中央「當家在鬧事」 政府是第4個危機

2025/09/03 16:04

台中市長盧秀燕。（記者廖家寧攝）台中市長盧秀燕。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台中市長盧秀燕今日出席活動時批評中央執政問題，政府不但不能解決種種問題，又「重政治、輕民生」，上任1年半搞了3場罷免行動，「當家在鬧事」，政府是除關稅、匯率、能源以外的第4大危機。

盧秀燕今赴工商協進會理監事會議發表專題演講，她在致詞中表示，台灣現在碰到最大的危機除關稅、匯率、能源外，她認為第四個危機就是政府，「現在的施政中央政府太重政治輕民生，我覺得這是困境」。

盧秀燕表示，政府的態度、政策、方向很重要，如果政府整個方向都跑到政治的話，那經濟、民生外，還有交通、教育、文化，都可能會受到排擠，民眾也會覺得整個方向好像就是政治掛帥。

盧秀燕引述美國前總統雷根所言「政府不能解決問題，政府本身就是問題，有點雷同現在中央政府執政的現狀，包括關稅、匯率、民生等問題，政府能不能解決？如果不能解決，到底是不是問題？

盧秀燕續說，再者是政府「太重政治，太輕民生」，上台1年半搞了3場大罷免，從去年基隆市長罷免開始，今年又搞了2場，這3場大罷免，「其實會給民眾一個感覺，政府每天在搞政治，然後在搞罷免，當家在鬧事」，那經濟與民生怎麼辦呢？「所以我覺得這三場罷免的失敗，其實就是反映了民意」。

盧秀燕強調，反映的民意是希望國家好好的拚經濟、拚民生，不要再搞政治了。很多人說這3場罷免的正當性不足，就是因為政府本身就是要好好施政，「你當家要解決問題，促進社會和諧，國家進步，結果你當家在鬧事」。

