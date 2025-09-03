晴時多雲

美股收盤》川普關稅再掀爭議！道瓊跌249點 台積電ADR挫逾1％

2025/09/03 06:04

週二美股各指數下跌。（彭博社）週二美股各指數下跌。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦上訴法院在勞節假期前裁定，美國總統川普對全球拋出對等關稅屬「非法」，假期過後，美國股市在9月首個交易日下跌，投資人開始權衡川普關稅的未來。道瓊工業指數週二下跌249.07點、0.55％，標普500指數下跌0.69％，那斯達克指數下跌0.82％，費城半導體指數跌幅1.12％，台積電ADR下挫1.07％，收在228.39美元。

綜合外媒報導，美國聯邦上訴法院上週五裁定，川普對全球大部分祭出的關稅均屬非法，只有國會才有權實施全面徵稅。川普則痛批稱該裁定「極具黨派色彩」，並表示將向美國最高法院提起上訴。

投資人也擔憂美債殖利率飆升，由於美國可能須退還數十億美元的關稅，市場擔心將使本已緊張的財政狀況進一步惡化。10年期美國公債殖利率躍升至4.27％，30年期殖利率突破4.97％。

而隨著夏季月份結束，投資人獲利了結，大型科技股輝達週二下跌1.95％，其他如亞馬遜下跌1.6％，微軟跌0.31％，蘋果跌約1.04％。

投資人正靜待週五公布的美國月度非農就業報告，以了解8月份美國就業成長疲軟的狀況是否會持續。芝加哥商品交易所集團 （CME） 的FedWatch數據顯示，市場普遍預期聯準會將在本月降息1碼。

道瓊工業指下跌249.07點或0.55％，收45295.81點。

那斯達克指數下跌175.922點或0.82％，收21279.63點。

S&P 500指數下跌44.72點或0.69％，收6415.54點。

費城半導體指數下跌63.48點或1.12％，收5605.46點。

