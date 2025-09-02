晴時多雲

台灣海底撈10週年驚喜 9月22日隨機請客

2025/09/02 18:23

9月22日是海底撈登台10週年的日子，當天全台海底撈門店自上午11點至晚間10點將開啟大規模「請客」驚喜，每10桌隨機免單（限額10組，每桌餐額上限3000元）。（台灣海底撈提供）9月22日是海底撈登台10週年的日子，當天全台海底撈門店自上午11點至晚間10點將開啟大規模「請客」驚喜，每10桌隨機免單（限額10組，每桌餐額上限3000元）。（台灣海底撈提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕9月22日是海底撈登台10週年的日子，當天全台海底撈門店自上午11點至晚間10點將開啟大規模「請客」驚喜，每10桌隨機免單（限額10組），晚間8點全場同樂驚喜再加碼，將為每1位就餐顧客贈送10週年專屬紀念徽章。

台灣海底撈總經理陳永輝表示，2015年海底撈在台北信義區開出第1家分店，過去10年間，從台北到高雄，一步步拓展至全台灣16家門店 ，「這10年，看見顧客在這裡慶生、訂婚，也見證了孩子從兒童椅到慢慢長大到獨立點菜，也陪伴著員工的成長，從他們第1天穿上制服的青澀，到成長為獨當一面的店經理」。

陳永輝指出，10年來海底撈不止是一間餐廳，更是一個不斷讓感動與夢想發生的地方，未來，會繼續探索更多元的用餐體驗，無論是新品牌、特色主題店，還是更多創新的用餐體驗，都希望能陪伴消費者在下一個10年，創造更多溫暖的餐桌時光。

為歡慶10週年，海底撈推出明星商品「特選肥牛」與「撈派蝦滑」免費兌換券，即日起至10月31日平日指定時段可以使用。

10週年慶典限定「撈撈小鍋伴」盲盒也首度亮相，小鍋伴盲盒原價208元，會員預購享9折；小鍋伴盲盒（6入）原價1248元，會員預購享9折，6款角色全都源自餐桌上最熟悉的火鍋元素，包括小輝哥、哞喜醬、小卷寶、茄呼呼、米啵啵、Q嗲嗲，讓顧客吃完鍋也能把快樂帶回家。

