SK海力士續領先三星 第2季DRAM市占擴大達38.7％

2025/09/02 17:21

SK海力士續領先三星，第2季DRAM市占擴大達38.7%。（美聯社）SK海力士續領先三星，第2季DRAM市占擴大達38.7%。（美聯社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕 研調機構集邦科技（TrendForce）指出，2025年第2季DRAM產業因一般型DRAM （conventional DRAM）合約價上漲、出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（HBM）出貨規模擴張，整體營收為316.3億美元、季成長17.1%；其中，SK海力士（hynix）營收接近122.3億美元，季增達25.8%，市占上升至38.7%，再度蟬聯第一大，領先三星，台系廠商第2季營收皆大幅成長。

TrendForce表示，第2季DRAM平均銷售單價（ASP）隨著PC OEM、智慧手機、CSP業者的採購動能增溫，加速DRAM原廠庫存去化，多數產品的合約價也因此止跌翻漲。

觀察主要供應商第2季營收表現，SK hynix位元出貨量優於目標計劃，但因相對低價的DDR4出貨比重提升，抑制整體ASP成長幅度，營收接近122.3億美元，季增達25.8%，市占上升至38.7%，繼上季領先之後，再度蟬聯第一名。

排名第二大的三星（Samsung），第2季在售價、位元出貨量皆小幅增加的情況下，營收成長13.7%，達103.5億美元，市占微幅下滑至32.7%。美光（Micron）的出貨量明顯季增，ASP則因DDR4出貨比重增加而季減，營收為69.5億美元、季增5.7%，市占下降至22%，排名第三大。

台系廠商第2季營收皆大幅成長，主因是成熟製程產品逐步銜接上前三大業者轉換製程後無法滿足的市場。其中，排名第4的南亞科得益於PC OEM和消費性大客戶積極補貨，第2季出貨量大幅季增，與ASP下跌的效應抵銷後，營收仍強勁成長56%，上升至3.4億美元左右。

華邦電出貨量也明顯季增，在ASP持平的情況下，第2季營收季增24.9%，來到1.8億美元。P力積電的營收計算主要是自身生產的消費性DRAM產品，不包含DRAM代工業務，在客戶積極補貨下，營收季增達86.4%，成長至2千萬美元。若加計代工部分，因客戶採購動能回溫，營收季減2.9%。

