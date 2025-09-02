晴時多雲

睽違14年！敘利亞首批60萬桶石油出口了

2025/09/02 16:59

無人機拍攝的畫面顯示，9月1日，原油油輪「尼索斯‧克里斯蒂安娜號」停泊在敘利亞塔爾圖斯港。這是阿薩德政權垮台後第1艘從敘利亞運輸石油的船隻。（路透）無人機拍攝的畫面顯示，9月1日，原油油輪「尼索斯‧克里斯蒂安娜號」停泊在敘利亞塔爾圖斯港。這是阿薩德政權垮台後第1艘從敘利亞運輸石油的船隻。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕睽違14年，在美國總統川普6月發佈行政命令，解除對敘利亞制裁，終於迎來首批石油出口，1名敘利亞能源官員告訴路透社，週一（1日）從塔爾圖斯港出口了 60 萬桶重質原油，這是14 年來敘利亞首次官方出口石油，而該批石油是賣給貿易公司B Serve Energy。

2010 年，敘利亞每天出口38萬桶石油，而1年後，反對阿薩德統治的抗議活動演變成了1場持續近14年的戰爭，摧毀了該國的經濟和基礎設施，包括原油生產。

去年12月，阿薩德被推翻，取而代之的伊斯蘭政府承諾重振敘利亞經濟。

敘利亞能源部石油和天然氣助理主任喬巴斯（Riyad al-Joubasi）向路透社表示，這些重質原油已出售給 B Serve Energy。

敘利亞能源部在1份書面聲明中表示，這些石油是透過「Nissos Christiana」號油輪出口的。

喬巴斯稱，這些石油是從敘利亞的幾處油田開採出來的，但他並未透露具體是哪些油田。

