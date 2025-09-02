晴時多雲

日本三得利董事長「突然宣布職辭」 被指控涉嫌持有大麻

2025/09/02 13:30

新浪剛史今（2）日突然宣布辭職去三得利董事長一職。（資料照，彭博）新浪剛史今（2）日突然宣布辭職去三得利董事長一職。（資料照，彭博）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相高級經濟顧問新浪剛史（Takeshi Niinami），身兼飲料大廠三得利控股（Suntory Holdings Ltd, JP-2587）社長兼首席執行長，並在今年獲任董事長。然而，新浪剛史今（2）日突然宣布辭職去三得利董事長一職，引起各界譁然與股市動盪，有消息人士聲稱他涉嫌非法持有大麻被警方調查中。

綜合外媒報導，畢業於慶應義塾大學經濟學部、哈佛商學院的新浪剛史，原本是日本連鎖超商企業羅森（Lawson Inc, JP-2651）的會長，在2014年被三得利聘請擔任公司社長，2025年4月就任董事長。另外，新浪剛史還同時身兼日本最大商業游說團體之一「經濟同友會」的主席、日本首相辦公室的高級經濟顧問等職務。

三得利今日下午突然宣布，新浪剛史已於昨（1）日向公司董事會提交了辭呈，三得利預計在日本時間下午3點（台灣時間下午2點）召開緊急記者會，屆時鳥井信宏社長等人會到場說明此事。這項消息公開後，造成三得利股價出現大幅波動。

另據《東京新聞》等日媒指出，新浪剛史涉嫌參與違反日本《大麻管制法》案件，有調查人士透露，他在東京港區的住所，上個月22日被警方進行搜出含有THC（四氫大麻酚）的物品，他向警方供稱此物是美國的女性友人送給他，以為它屬於是合法物品，當時他的簡易尿液檢測也並未驗出任何毒品反應，但目前仍在被警方進行調查中。

對於相關指控，新浪剛史否認自己職去三得利董事長與這起事件有關，三得利也拒絕對此發表任何回應。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

