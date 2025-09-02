晴時多雲

中鋼集團8月出貨優於預期 鋼市可望底部翻揚

2025/09/02 11:46

中鋼集團8月出貨逼近80萬噸。（資料照）中鋼集團8月出貨逼近80萬噸。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕關稅不確定因素消除!中鋼（2002）統計集團8月出貨，較目標多出近3萬噸，也較上月多6.1萬噸。中鋼指出，關稅確定加上美國降息可能性高、中國又強力減產，「鋼市有底部翻揚機會」。

中鋼8月集團出貨79.2萬噸，較目標76.2萬噸多3萬噸。其中，中鋼出貨58.5萬噸，優於目標58.3萬噸。另外，中龍出貨20.7萬，也較目標量多2.8萬噸。

中鋼說明，內銷出貨合計43萬噸，較目標多2.5萬噸，主要為美國對台的相關關稅較為明確，下游客戶開始出貨。至於外銷出貨合計36.2萬噸，較目標35.7萬噸多出0.5萬噸，拜8月氣候穩定，各地區出貨順暢。

整體而言，中鋼集團8月出貨79.2萬噸，較7月73.1萬噸，增加6.1萬噸，主要是上月底因氣候因素，出貨不及的數量，滑落至本月，而美國對台關稅較為明確，下游客戶出貨數量較7月成長。

中鋼表示，近期因美國關稅確定後，美國供應商因庫存消耗，已經請台灣業者出貨。另外，美國降息可能性高，屆時資金充裕有利用鋼需求。而中國主要鋼廠於7月調漲鋼價，加上中國政策性宣導反內捲，對鋼鐵等產業要求強力減產，以及西藏雅魯藏布江大型水利工程將使用600萬噸鋼鐵等利多因素，預計未來鋼市有底部翻揚的機會。

