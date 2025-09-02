晴時多雲

藍委反對東海岸陸域風電 經濟部：地方不同意 中央也不會同意

2025/09/02 12:14

國民黨立委吳宗憲（中）、黃建賓（左）今於立法院召開「東海岸陸域風電」會議。（吳宗憲辦公室提供）國民黨立委吳宗憲（中）、黃建賓（左）今於立法院召開「東海岸陸域風電」會議。（吳宗憲辦公室提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委吳宗憲、黃建賓今於立法院召開「東海岸陸域風電」會議，兩人一同綁上「逆風」布條，表達地方堅決反對中央政府強推的無共識陸域風電計畫，守護美麗東海岸。經濟部則允諾，陸域風電只要「地方不同意、中央就不會同意」。

該會議由吳宗憲召集，國民黨立委黃建賓及蘇清泉辦公室主任共同參與，經濟部能源署署長李君禮、環境部環境保護司司長徐淑芷列席。

吳宗憲指出，美國總統川普才痛批依賴風力發電與太陽能的州，電價和能源成本創新高，稱其為「世紀騙局」，並勒令興建中的「革命風電」停工；反觀台灣，民進黨政府卻仍一意孤行，執意推動陸域風電計畫，完全無視地方強烈反對。台亞風能旗下「東風電力」8月在台東大武舉辦環評說明會時，便遭當地民眾強烈反對、現場怒吼「滾出去」，同集團旗下之「宜風電力」原訂今日上午在宜蘭五結舉辦說明會，最後也因村長與民眾抵制而被迫喊停。

吳宗憲表示，如今地方共同站出來，一同阻止了說明會，地方真正的訴求是停止一切開發進程，徹底撤回開發案。吳宗憲警告，若風電案繼續進行，五結、蘇澳將插滿14支風機，未來更會無止境擴張，對生態、景觀與居民健康造成難以承受的衝擊。

黃建賓則指出，他先前已多次質詢行政院長卓榮泰、前經濟部長郭智輝，並召集跨部會會議，要求中央阻止東海岸風電開發，郭前部長更承諾「只要地方不同意，中央也不會同意」，環境部長彭啓明亦表態「不支持東部陸域風電」。黃建賓強調，民調已顯示超過五成台東鄉親反對風電，開發預定地大武、長濱、成功更高達七、八成反對，地方立場清楚明確。

黃建賓說，然而，台亞風能仍一意孤行，8月12日說明會上無視抗議，自顧自念稿後便宣稱完成程序。黃建賓批評這是踐踏民意，並提出三點要求：第一，經濟部應拒絕轉送開發案環說書，這樣才能在現階段阻擋開發案繼續前進；第二，若萬一開發案送至環境部，應比照彰化芳苑案例，駁回開發；第三，兩部會應正式函轉地方反對意見給業者，讓其知難而退。

