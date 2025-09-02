逾46萬人搶申購大研生醫，中籤率僅1.44%。圖為大研生醫董事長張家銘（右）及大研生醫總經理林東慶（左）。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕保健食品大廠大研生醫（7780）將於9月9日轉上市，其公開申購作業已於週一（9月1日）結束，吸引超過46萬人參與新股抽籤，中籤率僅1.44%。

綜合媒體報導，大研生醫於8月28日至9月1日止辦理上市櫃公開申購，承銷張數6615張，申購價每股158元，每人限申購1張。若以大研生醫週一收盤價281.89元計算，若是抽中可望獲利12.3萬元，報酬率為78%。

請繼續往下閱讀...

由於中籤後的預期獲利可觀，吸引大批投資人參與申購。根據HiStock嗨投資理財社群數據顯示，大研生醫此次申購吸引了46萬71人參與申購，成為今年人氣最熱門的新股。但由於僅釋出 6615 張，最終中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。

大研生醫將於9月3日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於9月4日獲得退款，中籤投資人則預計於9月9日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法