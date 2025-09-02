晴時多雲

標普500再漲20％！大空頭伊曼紐爾喊「1關鍵」 明年底飆達7750點

2025/09/02 11:32

伊曼紐爾表示，2026年底，在圍繞人工智慧的興奮推動下，標普500將再漲20%，達7750點。（路透）伊曼紐爾表示，2026年底，在圍繞人工智慧的興奮推動下，標普500將再漲20%，達7750點。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股已連續4個月上漲，多次創下新紀錄，但漲勢還沒結束，華爾街大空頭Evercore ISI 策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）表示，到2026 年底，在圍繞人工智慧（AI）的興奮推動下，標普500將再漲20%，達7750點。

根據彭博社彙編的數據，伊曼紐爾的2026年目標是華爾街迄今為止最高的。

彭博報導，伊曼紐爾在1份報告中寫道，人工智慧的影響意味著收益一直超出預期。報導指出，第2季，儘管存在關稅、政策不確定性，但仍實現了2位數的增長和廣泛的上漲驚喜。

美股連續4個月上漲，多次創下新紀錄，原因是對強勁的企業獲利和潛在降息的樂觀情緒。而這波漲勢是由科技股推動的，輝達、Meta和 Microsoft等公司今年都上漲了至少 20%。

伊曼紐爾指出，人工智慧比互聯網更大，3年來，它的影響已經觸及了社會和行業的各個層面，儘管採用才剛剛開始轉變，在１場技術革命將股票、倍數和社會推向新的高度，預計到明年年底，標普500指數將達到7750點，以上週五的收盤來算，預計再漲20%。

