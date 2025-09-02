焦點股》富喬：出關首日開啟大怒神模式 逼近跌停

富喬出關，股價震盪激烈。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕玻纖布廠富喬（1815）今日結束分盤、從處置股票出關，早盤股價開高，一度上漲逾5%，但賣壓全面湧現，股價再急殺，瀰漫恐慌情緒，一度逼近跌停，股價開啟大怒神模式，拖累PCB族群賣壓再起。

截至10:10分左右，富喬股價大跌8.21%，暫報63.7元，摜破月線，成交量逾10.6萬張。

全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布斥資150億日圓進行T-Glass玻纖布擴產，明年第4季產能可大增3倍，市場擔心未來缺貨與漲價效應減弱，衝擊PCB族群昨日股價全面重挫，今日早盤一度反彈，但因指標股金居（8358）與富喬急殺，市場信心不足，富喬更一度逼近跌停。

法人分析，日東紡擴產T-Glass玻纖布，代表產業前景無虞，富喬今年提高資本支出進行擴產，針對AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK已完成專利布局並量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重，有助未來獲利表現。

