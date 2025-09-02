黃仁勳來台傳話與代川普施壓？台積電駁斥了！

台積電今駁斥傳言，強調公司與美國政府有通暢的溝通管道，黃仁勳來台是受邀來演講。顯然媒體報導屬傳言與事實不符。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕媒體報導，輝達創辦人暨執行長黃仁勳日前來台拜訪台積電，傳出黃仁勳來台的目的，主要是幫川普傳話，施壓台積電也要分潤給美國政府；不過，台積電今駁斥傳言，強調公司與美國政府有通暢的溝通管道，黃仁勳來台是受邀來演講。顯然媒體報導屬傳言與事實不符。

媒體報導，輝達黃仁勳與超微蘇姿丰先後同意將輸往中國AI晶片的收入15％上繳給美國政府，被管制的AI晶片就可賣到中國，傳言推論台積電從中獲益卻對美國沒有任何貢獻，而且美國對台灣與半導體課徵的關稅，台積電幾乎都可轉嫁給客戶，這是川普沒辦法接受的事，日前黃仁勳來台灣的目的，是幫川普傳話，施壓台積電。

8月22日，黃仁勳快閃台灣，行程集中跟台積電有關，除了赴竹科台積電向主管演講，分享他的經營哲學，也感謝台積電團隊協助完成6款新晶片的試產準備，結束後，他隨後回台北為台積電創辦人張忠謀品酒補慶生，當天晚上與台積電董事長魏哲家等經營團隊餐敘，餐後即搭他的私人飛機離台。

黃仁勳來台之前，傳出川普政府要入股英特爾，也考慮對取得《晶片法案》補助的企業改為入股，但隨後報導傳出川普政府打消念頭。黃仁勳被問及入股一事，趁機推銷台積電，指出「聰明人都想買台積電股票」，魏哲家雖低調以對，但也被動回應媒體已報導「他們已宣布不會入股台積電」。

