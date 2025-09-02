別讓通膨偷走你的退休金！中產階級最常犯的5大錯誤一次看

退休規劃牽涉的變數很多，所以很容易在過程中出錯。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休規劃牽涉的變數很多，所以很容易在過程中出錯，而對於資金相對有限的中產階級來說，有5個錯誤是他們最常犯的，分別是過早提領退休金、忽略通膨影響、過晚規劃退休帳戶、低估醫療支出和把「投機」作為投資策略。

美國理財網站《GOBankingRates》報導，退休計畫中最大的殺手，很可能就是「過早提領退休金」。一旦提前提領，將對長期儲蓄造成重大影響。這是因為在美國提前領退休金的話，大多數都必需支付提領金額的 10% 罰款，還需要繳稅，但更糟的是，許多人並沒有用退休金來支付罰金與稅款，直到報稅時才發現自己面臨一大筆支出，要解決這個問題，就得避免任何形式的提前提領退休金。

第2個是「忽略通膨影響」，這是因為通膨是日常生活無法避免的現象。雖然過去幾年多數美國人已經感受到物價上漲的壓力，但許多人在退休規劃中卻忽略了通膨因素。舉例來說，若預計每年從退休帳戶提領5萬美元（約154萬元新台幣）支付日常開銷，即使年通膨率僅 3%，10年後，就需要 6萬7195 美元（約207萬元新台幣）維持同樣生活水準，20年後這個數字將增加至9萬305美元（約279萬元新台幣），幾乎是原本金額的兩倍。報導建議，在規劃退休金時納入通膨因素，並使用工具評估退休期間實際所需金額。

再來是「過晚規劃退休帳戶」，開始儲蓄的年齡是退休帳戶規模的重要因素之一，這是因為複利被譽為「世界第8大奇蹟」，但複利真正發揮效果的前提，是累積數十年的儲蓄。若不善用時間累積複利，將不得不大幅增加每月儲蓄額。

之後是「低估醫療支出」。退休後的醫療費用通常會增加。雖然65歲可申請聯邦醫療保險（Medicare），也可能有其他保險保障，但根據RBC財富管理公司（RBC Wealth Management）建議，即使考慮到所有補助，退休後仍應預期至少花費收入的 15% 用於醫療支出。解決方法是預先規劃退休醫療支出，並在預算中列入這筆費用。

最後是「以希望或投機作為投資策略」。一些投資人會將所有退休金投入單一標的，希望一擊致勝。然而退休帳戶並非投機場所，風險太高。如果把全部資金押在單一股票，那麼一旦選錯標的，累積一生的儲蓄可能就此打水漂；而如果過度投機，例如將退休金投入比特幣等高波動性資產，也可能帶來巨大損失。建議要讓退休帳戶資產多元化、定期再平衡並調整，每月持續投入資金。

