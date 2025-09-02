晴時多雲

LINE Bank推首張環保簽帳金融卡 綠能回饋最高10％

2025/09/02 09:20

為響應全球永續趨勢，純網銀LINE Bank推出首張環保簽帳金融卡。（業者提供）為響應全球永續趨勢，純網銀LINE Bank推出首張環保簽帳金融卡。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為響應全球永續趨勢，純網銀LINE Bank推出首張環保簽帳金融卡，卡片結合綠色材質，並搭配專屬「綠能」最高10%回饋，希望吸引具有環保意識的年輕客群，既有用戶可透過申請換補發的方式更換新款卡面。開戶後提供每月最高30次行動銀行跨行轉帳免手續費、口袋帳戶最高50萬元額度內1.5%利率等優惠。

LINE Bank指出，全新的LINE FRIENDS minini快點卡（簽帳金融卡）採用100%可回收的PETG（rPETG）環保卡體材料製成，材質為無氯設計，具備安全、無毒的特性，相較於傳統塑膠卡片，能有效降低地球資源的損耗與環境污染 。卡片設計則採用深受年輕族群喜愛的LINE FRIENDS minini角色。

為進一步鼓勵用戶採取環保行動，該卡片搭配了名為「綠能尖兵」的專屬優惠活動 。持卡人於指定大眾運輸通路，單筆消費滿新台幣200元，即可獲包含「基本回饋」在內最高10%回饋 。此優惠涵蓋高鐵、台鐵，以及iRent、GoShare、WeMo等共享交通工具，與LINE GO、Uber等計程車服務，用戶可自選回饋現金或LINE POINTS點數 。

其他優惠則有預訂日韓機票飯店15%折扣、7-ELEVEN綁定OPEN錢包購物，每月最高12%回饋，涵蓋旅遊、日常消費、生活娛樂等優惠。卡片延續了LINE Bank快點卡既有的「隨選回饋」功能，用戶可在消費前，於App內自由選擇本次消費希望獲得現金或LINE POINTS點數回饋，不限切換次數。

