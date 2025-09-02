晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

國際油價反彈走升！專家警告好景恐不長：「這時」恐供應過剩

2025/09/02 09:11

國際油價週一上漲。（路透）國際油價週一上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球指標布蘭特原油週一收高1%，因市場憂慮俄羅斯與烏克蘭日益激烈的空襲，恐導致供應受阻，同時美元走弱也進一步提供支撐。不過滙豐（HSBC）分析師在報告中指出，隨著夏季結束，2025年Q4恐將出現每日160萬桶的供給過剩。

布蘭特原油期貨上漲67美分，或1%，收每桶68.15美元。

美國紐約西德州中級原油期貨在美東時間週一下午2點15分（台灣時間週一凌晨2點15分）上漲67美分，或1.1%，暫報每桶64.68美元。

由於美國勞動節假期，週一紐約期油並無結算價，布蘭特原油與紐約期油的交易量也因此偏清淡。

烏克蘭總統澤倫斯基週日稱，將對俄羅斯針對烏國北部和南部電力設施的無人機攻擊進行報復，並已下令對俄羅斯境內更深處發動更多打擊。

俄烏戰爭已持續3年半，即便各方仍在努力推動解決危機，但俄烏雙方近期皆加強了空襲。

市場仍關注俄羅斯原油的供應流向。根據澳新銀行（ANZ）分析師引用的油輪追蹤數據顯示，俄羅斯港口的每週原油出貨量降至4週低點，僅每日272萬桶。

此外，美國本週即將公布的就業市場報告，將反映經濟健康狀況，並考驗投資人對「降息即將到來」的信心。此一觀點已增強市場對石油等風險資產的需求。

在數據公布前，美元週一逼近5週低點，使以其他貨幣支付的買家購油成本下降。

不過滙豐分析師在報告中指出，隨著夏季結束，石油庫存應會在2025年Q4與2026年Q1上升，2025年Q4恐將出現每日160萬桶的供給過剩。

PVM分析師埃文斯（John Evans）在報告中直言：「隨著OPEC+供應增加，石油市場參與者將不得不收斂樂觀情緒。。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財