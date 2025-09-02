國際油價反彈走升！專家警告好景恐不長：「這時」恐供應過剩

國際油價週一上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球指標布蘭特原油週一收高1%，因市場憂慮俄羅斯與烏克蘭日益激烈的空襲，恐導致供應受阻，同時美元走弱也進一步提供支撐。不過滙豐（HSBC）分析師在報告中指出，隨著夏季結束，2025年Q4恐將出現每日160萬桶的供給過剩。

布蘭特原油期貨上漲67美分，或1%，收每桶68.15美元。

美國紐約西德州中級原油期貨在美東時間週一下午2點15分（台灣時間週一凌晨2點15分）上漲67美分，或1.1%，暫報每桶64.68美元。

由於美國勞動節假期，週一紐約期油並無結算價，布蘭特原油與紐約期油的交易量也因此偏清淡。

烏克蘭總統澤倫斯基週日稱，將對俄羅斯針對烏國北部和南部電力設施的無人機攻擊進行報復，並已下令對俄羅斯境內更深處發動更多打擊。

俄烏戰爭已持續3年半，即便各方仍在努力推動解決危機，但俄烏雙方近期皆加強了空襲。

市場仍關注俄羅斯原油的供應流向。根據澳新銀行（ANZ）分析師引用的油輪追蹤數據顯示，俄羅斯港口的每週原油出貨量降至4週低點，僅每日272萬桶。

此外，美國本週即將公布的就業市場報告，將反映經濟健康狀況，並考驗投資人對「降息即將到來」的信心。此一觀點已增強市場對石油等風險資產的需求。

在數據公布前，美元週一逼近5週低點，使以其他貨幣支付的買家購油成本下降。

不過滙豐分析師在報告中指出，隨著夏季結束，石油庫存應會在2025年Q4與2026年Q1上升，2025年Q4恐將出現每日160萬桶的供給過剩。

PVM分析師埃文斯（John Evans）在報告中直言：「隨著OPEC+供應增加，石油市場參與者將不得不收斂樂觀情緒。。」

