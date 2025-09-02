晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國航空業告急！3大航空上半年暴虧逾204億 背後原因曝

2025/09/02 11:30

中國3大航空公司虧損連連，中國國航今年上半年就虧了18億元人民幣（約新台幣78.42億元）。（路透）中國3大航空公司虧損連連，中國國航今年上半年就虧了18億元人民幣（約新台幣78.42億元）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國有3大航空公司虧損連連，近日發布的財報顯示，這3家公司皆未能轉虧為盈，今年上半年總虧損超過47億元人民幣（約新台幣204.7億元），展望下半年，分析師認為，這3家航空公司仍將面臨挑戰。

綜合媒體報導，3大航空公司中，中國國航今年上半年淨虧損18億元人民幣（約新台幣78.42億元），較去年同期虧損27.8億人民幣（約新台幣121.12億元），減少了35%；南方航空今年上半年淨虧損15億元人民幣（約新台幣65.35億元），較去年同期虧損42.1億人民幣（約新台幣183.42億元），減少了64%；東方航空今年上半年淨虧損14億元人民幣（約新台幣60.99億元），較去年同期虧損27.6億人民幣（約新台幣120.25億元），減少了49%。

中國3大航空公司普遍將持續虧損，歸咎於供需不平衡、旅客價格敏感度上升，以及中國高鐵網絡帶來的激烈競爭。此外，地緣政治不確定性與國際高端旅客復甦緩慢，也影響了營收。

儘管暑假一向是航空公司的「黃金檔期」，但中國3大航空公司在今年暑假表現卻依然疲弱。據航旅數據平台「Flight Master」統計，截至8月24日，中國國內航班在7月和8月出發的平均票價，僅有788元人民幣（約新台幣3433元），比去年下降3.7%，甚至比2019年疫情前還要低10.6%。

旅遊航空分析師Li Hanming指出，今年下半年中國3大航空公司仍將面臨挑戰，「根本問題仍未解決，由於缺乏長程洲際航班，特別是飛往北美的航線，中國國內與亞太短程市場，面臨著嚴重供給過剩與激烈競爭。」這使得全球多數主要航空公司都已重返盈利，但中國3大航空公司卻仍深陷虧損，成為新冠疫情後復甦的落後者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財