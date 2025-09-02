中國航空業告急！3大航空上半年暴虧逾204億 背後原因曝

中國3大航空公司虧損連連，中國國航今年上半年就虧了18億元人民幣（約新台幣78.42億元）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國國有3大航空公司虧損連連，近日發布的財報顯示，這3家公司皆未能轉虧為盈，今年上半年總虧損超過47億元人民幣（約新台幣204.7億元），展望下半年，分析師認為，這3家航空公司仍將面臨挑戰。

綜合媒體報導，3大航空公司中，中國國航今年上半年淨虧損18億元人民幣（約新台幣78.42億元），較去年同期虧損27.8億人民幣（約新台幣121.12億元），減少了35%；南方航空今年上半年淨虧損15億元人民幣（約新台幣65.35億元），較去年同期虧損42.1億人民幣（約新台幣183.42億元），減少了64%；東方航空今年上半年淨虧損14億元人民幣（約新台幣60.99億元），較去年同期虧損27.6億人民幣（約新台幣120.25億元），減少了49%。

中國3大航空公司普遍將持續虧損，歸咎於供需不平衡、旅客價格敏感度上升，以及中國高鐵網絡帶來的激烈競爭。此外，地緣政治不確定性與國際高端旅客復甦緩慢，也影響了營收。

儘管暑假一向是航空公司的「黃金檔期」，但中國3大航空公司在今年暑假表現卻依然疲弱。據航旅數據平台「Flight Master」統計，截至8月24日，中國國內航班在7月和8月出發的平均票價，僅有788元人民幣（約新台幣3433元），比去年下降3.7%，甚至比2019年疫情前還要低10.6%。

旅遊航空分析師Li Hanming指出，今年下半年中國3大航空公司仍將面臨挑戰，「根本問題仍未解決，由於缺乏長程洲際航班，特別是飛往北美的航線，中國國內與亞太短程市場，面臨著嚴重供給過剩與激烈競爭。」這使得全球多數主要航空公司都已重返盈利，但中國3大航空公司卻仍深陷虧損，成為新冠疫情後復甦的落後者。

