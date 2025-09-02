晴時多雲

「翻譯界哈佛」被AI幹掉了 ? 第1所關閉的美國頂尖學院

2025/09/02 11:24

AI成為工作終結者，素有「翻譯界的哈佛」之稱的美國蒙特雷明德國際研究學院宣布關校。（法新社）AI成為工作終結者，素有「翻譯界的哈佛」之稱的美國蒙特雷明德國際研究學院宣布關校。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮席捲全球教育與就業市場，翻譯產業成為最先倒下的犧牲品。據報導，美國明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey；MIIS）在上月底宣布，「2027年6月停招其唯一的研究生」。翻譯業內人士指出，蒙特雷這所學院對一般大眾來說並不熟悉，但在翻譯界確實如雷貫耳、地位舉足輕重，素有「翻譯界的哈佛」之稱。

據報導，蒙特雷國際研究學院在宣布關閉後，引起全球翻譯業界一陣轟動。該學院成立於1955年，與英國紐卡斯爾大學、巴黎跨文化管理與傳播學院並列《世界三大頂級翻譯學院》。

蒙特雷學院的畢業生，廣泛服務聯合國、歐盟、世界銀行等國際組織，成為全球政治外交舞台的關鍵人物。在重要的國際會議和談判中，常看到蒙特雷校友的身影。

根據該校官網及校友公開信指出，關閉學校是財務因素，因近年招生人數和申請數量急劇下降，導致學院出現嚴重赤字。有校友在社群平台指出，造成蒙特雷學院的危機是招生太少，但其實和「嚴進嚴出」的招生政策相關，從不為了賺錢而放寬標準。

根據校方在2025年的公告，目前學生註冊人數約為440名，遠低於最初設定的850名全日制學生目標。對於今年剛拿到該校offer的學生，在開學一週後就成了名副其實的「關門弟子」，校友們也將成為「絕版畢業生」。

對於美國翻譯名校將關閉，其他網友指出，今年考上了巴黎跨文化管理與傳播學院，但正在猶豫要不要去就讀，原因是現今翻譯的薪水已被AI取代而減少，還有許多翻譯行業的前輩已轉行。

