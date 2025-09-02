瘋漲！黃金飆破4個月新高 專家曝背後關鍵

受到市場押注美國聯準會降息及美元走軟的支撐，黃金價格週一（1日）觸及4個多月來新高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受到市場押注美國聯準會降息及美元走軟的支撐，黃金價格週一（1日）觸及4個多月來新高，距離歷史高點僅差23美元；同時，白銀則突破每盎司40美元，為2011年以來首次。

現貨黃金於美東時間週一上午9點37分（台灣時間週一晚上9點37分）上漲0.9%，報每盎司3477.56美元，創下4月22日觸及每盎司3500.05美元歷史高點以來的最高水準。

美國12月交割的黃金期貨上漲 0.9%，至 3547.70 美元。

現貨白銀大漲2.6%，至每盎司40.69美元，為2011年9月以來最高。

週一是美國勞動節假期，美國市場休市。

美元指數跌至自7月28日以來最低，使以美元計價的黃金對海外買家而言更便宜。

盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，黃金，特別是白銀，延續了上週五的強勁漲勢，受到頑固的美國通膨、消費者信心下滑、預期中的降息，以及對美國聯準會獨立性的擔憂所支撐。

數據顯示，美國7月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.2%、年增2.6%，符合市場預期。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「市場正關注週五即將公布的美國就業數據，預期這將允許聯準會自9月起恢復降息，並進一步支撐投資需求。」

