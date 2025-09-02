晴時多雲

別再當盤子！資深空姐點名最傻旅客：行李多花的錢都能買新機票

2025/09/02 10:28

大多數人搭飛機的頻率並不高，因此很常搞不清楚航空公司所設下的規則，導致多花了冤枉錢。登機示意圖。（資料照）大多數人搭飛機的頻率並不高，因此很常搞不清楚航空公司所設下的規則，導致多花了冤枉錢。登機示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大多數人搭飛機的頻率並不高，因此很常搞不清楚航空公司所設下的規則，導致多花了冤枉錢！外媒報導，已從事空服員8年的莎拉（Sarah M.）指出，從業這麼久的時間，她仍感到驚訝的地方在於乘客總是反覆犯下同樣代價高昂的旅行錯誤，像是有旅客支付的行李超重費用，已經高到能買一張新的機票，她於是分享9項旅客最常犯的錯誤，以及如何避免的方法。

理財網站《GOBankingRates》報導，莎拉說：「我常看到旅客把錢浪費在一些只要稍微提前規劃就能避免的事情上。」、「航空公司其實希望你有點混亂，但只要你搞懂其中的運作，有些地方是可以省下來的。」

到機場才付行李費

最常見、代價也最昂貴的錯誤，就是到機場才付行李費，而不是事先在線上付款。莎拉說，這實在讓她抓狂，因為這狀況實在超容易就能夠避免，但許多旅客還是在登機時被費用嚇一跳，臉上露出顯而易見的失望表情。她說：「我總是提醒乘客在訂票後立刻上航空公司的官網查詢，上面會清楚標示行李費用，而且提前付款還能打折！」

行李超重

另一個常見的錯誤就是行李超重。莎拉分享：「就在上週，我親眼看到一位旅客在櫃檯重新整理行李，把盥洗用品和衣物丟掉，因為他的包包超過手提行李的重量限制」、「這真的太常見了，而且說真的，看了讓人覺得很心痛！」她更坦言，有見過乘客支付的行李超重費，比整張機票還要貴，而這其實只要花個小錢買個行李秤就能夠避免。

搜尋策略與浮動票價

莎拉說，她聽過乘客抱怨，在猶豫要不要訂機票時，價格突然變貴了。雖然很多人認為頻繁搜尋會讓網站調高票價，但更常見的原因，是航空公司會隨著時段或空位調整價格，和瀏覽器cookies沒有關係。她表示，航空公司使用的是動態定價，所以票價波動本來就會發生。「有時候就是隨機，你只能接受。」

忽略手提行李規定

莎拉說，飛機內每天都會上演她同事戲稱的「置物櫃俄羅斯方塊」，很多人帶了超大行李，或誤以為買了基本經濟艙票就包含手提行李，但事實並非總是如此。若乘客帶了不合規定的行李到登機口，有些航空公司會拒絕乘客登機，要求行李託運並加收標準費用。她提醒：「務必再次確認你票種的行李規則。」

錯過信用卡優惠

莎拉常聽到常旅客因為沒有善用航空公司聯名卡而錯失重大優惠。大多數航空公司聯名卡，會提供每位乘客1件免費託運行李，這優惠往往很快就能抵銷年費，有些卡甚至附有快速通關服務。莎拉認為：「如果你常出差或旅行，這張卡長期下來能幫你省下數百美元。」

搭高艙等的機會

莎拉說，有時旅客花更多錢反而卻得到更少，因為大多數人理所當然地認為，經濟艙一定比較便宜。但當需求量大時，經濟艙費用會上漲，航空公司偶爾會提供頭等艙或豪華經濟艙折扣以填補空位，她常提醒朋友這件事。若高艙等座位在起飛前仍未售出，價格可能下降，甚至只比經濟艙稍貴，還可能比經濟艙更便宜。

加購服務的陷阱

從選座到機上Wi-Fi，旅客在訂票過程中總會被航空公司不斷推銷各種加購服務。例如選座費。航空公司會鼓勵乘客付費選位，但很多航班其實能在報到時免費選座。莎拉說：「當然，你可能坐不到走道或靠窗，但至少還是有位子，如果你真的想省錢，就不要花在那些其實不必要的加購上。」

訂票平台的誤解

莎拉指出，許多乘客誤以為透過第三方訂票網站訂票，就能避開航空公司設定的各種費用，「有人以為換個網站訂票，就能省下費用，但事實上行李費、服務費永遠是由航空公司決定的。」而且第三方平台很常不會顯示完整的費用明細，導致乘客在機場報到時大吃一驚。

錯過忠誠計畫的優惠

最後，莎拉對許多旅客沒有加入忠誠計畫感到意外，「就算你一年只飛幾次，忠誠計畫也可能帶來免費行李、升等或優先登機等福利。」許多忠誠計畫還允許旅客不僅在搭機時，連消費也能累積哩程，提供長期價值，且並不需要達到菁英會員資格才能享受。

