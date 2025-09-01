晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

長聖8月營收創同期新高 估下半年營運比上半年好

2025/09/01 19:20

長聖8月營收創同期新高。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（長聖提供）長聖8月營收創同期新高。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕長聖國際生技（6712）今公告8月合併營收達9054萬元，較去年同期成長3%，也較7月增加10%，創下歷年同期新高。累計1至8月合併營收5.7億元，年增率14.3%，長聖表示，公司自有細胞療法製備與儲存服務持續穩健成長，今年下半年營運會比上半年好。

長聖開發的CAR001，是全球首例結合HLA-G奈米抗體嵌合抗原受體（CAR）+ PD-L1雙特異性抗體（BiTE）的異體γδT細胞療法，特別針對微衛星穩定型（MSS）大腸直腸癌。這類患者佔大腸直腸癌患者的85%，但現行健保給付的免疫檢查點抑制劑僅對微衛星高度不穩定型（MSI-High，約15%）有效，MSS患者幾乎沒有藥物選擇。

長聖指出，CAR001目前臨床試驗已納入10位復發或難治型實體腫瘤患者，僅有2位出現第一級輕度細胞激素風暴（CRS），顯示安全性良好。隨著台灣《再生醫療製劑條例》公告，若CAR001在完成二期試驗並證實具備安全性與初步療效後，將可望申請取得五年期臨時藥證，搶先進入市場，讓更多癌症患者能夠提前受惠。

長聖表示，隨著營收穩健成長與CAR001的臨床突破，公司正積極參與多家國際藥廠洽談授權，並結合台灣再生醫療法的加速通道，加快臨床與合作進程，朝向成為全球領先的細胞與基因治療企業邁進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財