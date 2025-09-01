長聖8月營收創同期新高 估下半年營運比上半年好

長聖8月營收創同期新高。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕長聖國際生技（6712）今公告8月合併營收達9054萬元，較去年同期成長3%，也較7月增加10%，創下歷年同期新高。累計1至8月合併營收5.7億元，年增率14.3%，長聖表示，公司自有細胞療法製備與儲存服務持續穩健成長，今年下半年營運會比上半年好。

長聖開發的CAR001，是全球首例結合HLA-G奈米抗體嵌合抗原受體（CAR）+ PD-L1雙特異性抗體（BiTE）的異體γδT細胞療法，特別針對微衛星穩定型（MSS）大腸直腸癌。這類患者佔大腸直腸癌患者的85%，但現行健保給付的免疫檢查點抑制劑僅對微衛星高度不穩定型（MSI-High，約15%）有效，MSS患者幾乎沒有藥物選擇。

請繼續往下閱讀...

長聖指出，CAR001目前臨床試驗已納入10位復發或難治型實體腫瘤患者，僅有2位出現第一級輕度細胞激素風暴（CRS），顯示安全性良好。隨著台灣《再生醫療製劑條例》公告，若CAR001在完成二期試驗並證實具備安全性與初步療效後，將可望申請取得五年期臨時藥證，搶先進入市場，讓更多癌症患者能夠提前受惠。

長聖表示，隨著營收穩健成長與CAR001的臨床突破，公司正積極參與多家國際藥廠洽談授權，並結合台灣再生醫療法的加速通道，加快臨床與合作進程，朝向成為全球領先的細胞與基因治療企業邁進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法