童子賢：終端需求有撐 下半年產業維持穩健

和碩董事長童子賢今天出席內科發展協會第十二屆理事長交接典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天出席內科發展協會第十二屆理事長交接典禮，並於場外受訪時表示，下半年市場展望仍可維持穩健，從零組件拉貨與庫存狀況觀察，並未出現疫情後那種「提前拉貨、後段消化不良」的情形，顯示終端需求仍有支撐。

童子賢指出，評估市況時，零組件需求往往比成品提前一到三個月反應。今年上半年市場曾擔心，為了因應川普政府的關稅政策變數，部分廠商會搶先拉貨，導致下半年庫存壓力升高。然而觀察同行表現，這樣的狀況並未發生，對後續營運是一項利多。

童子賢提到，自己在七月與八月上旬特別關注零組件庫存狀態，結果顯示水位「都還不錯」，讓他鬆了一口氣。若零組件出貨保持順暢，通常意味著八月或九月的成品製造與出貨表現也能維持穩定，這與產業鏈過往的經驗相符。

童子賢強調，雖然國際貿易環境仍有不確定性，尤其川普再度推動的高關稅政策尚未完全明朗，部分廠商確實會觀望，但目前觀察到的拉貨動能依舊存在，市場並未出現明顯的停滯跡象。如果美國聯準會啟動降息，有利於進一步刺激消費，對需求面會帶來更正面的效果。

童子賢回顧2022年疫情後的經驗為例，當時因缺貨嚴重，許多業者拚命拉貨，但疫情趨緩之後反而造成庫存過剩，市場因此經歷漫長的修正期。相比之下，現在的情況並未重演，顯示產業鏈拉貨節奏相對平衡。因此可以將零組件拉貨與庫存狀況看作是下半年市場的正面訊號，儘管國際政策不確定性猶存，終端需求仍具支撐力，下半年營運動能可望延續。

