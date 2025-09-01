台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師收押禁見3個月

台積電爆發2奈米技術外洩案，高檢署偵結起訴，今進行移審，合議庭裁定陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）3嫌羈押禁見3個月。（記者羅沛德攝）

〔記者王定傳／新北報導〕護國神山「台積電」爆出2奈米國家核心技術外流，檢調查出，台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，為了改善2奈米製程蝕刻機台表現等原因，涉找上現職台積電工程師吳秉駿及戈一平以筆記型電腦遠端登入台積電系統，陳再持手機翻拍「Security B或C」等級機密資料，高檢署上週依違反國安法起訴3人，今移由智慧財產及商業法院審理，合議庭庭訊約4個多小時後裁定3嫌羈押禁見3個月。

本案是由高檢署智財分署主任檢察官鄭鑫宏、檢察官劉怡君、朱立豪、黃正雄，指揮調查局新竹巿調查站、資安工作站及北機站共同偵破；今移審後，法院辦理電腦分案，負責審理此案的合議庭為庭長張銘晃擔任審判長、法官馮浩庭為陪席法官、法官彭凱璐為受命法官。

請繼續往下閱讀...

檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，為了切入2奈米製程，因此以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，未料2024年底最終測試沒過關而「掉單」。

檢方查出，從台積電跳槽至東京威力行銷及產品經理的陳嫌，疑因績效壓力等，從2023年8月起至今年5月，找上過往同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面但要「帶電腦」，並說服2人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍製程或實驗結果等機密。

據了解，陳之所以「劍走偏鋒」起初可能是害怕「掉單」、改善機台表現良率、希望通過測試等原因，2024年「掉單」後可能是為了爭取最先進製程供應機會等原因，預先起跑做準備，其中，吳共讓陳拍資料3次、戈1次，陳事後將部分機密輸入工作日誌回報東京威力。

台積電因內控察覺怪異，展開內部調查，於今年7月8日提告，檢方獲報後於7月25日及28日，火速指揮調查局發動2波搜索及約談行動，訊後將陳嫌等3人聲押禁見獲准。

據了解，檢調並未發現3人有拍機密換報酬等情形，陳嫌坦承因擔心掉單影響工作而找上過往同事幫忙；至於吳、戈兩人都是陳的過往同事，其中，陳過往對戈有照顧、指導關係，但如今3人都因此觸犯重罪失去工作，得不償失。

檢方認為，本案事涉我國產業命脈的國家核心關鍵技術，嚴重威脅半導體產業國際競爭力，3人犯罪情節重大，依違反營業秘密法「意圖域外使用而竊取營業秘密、竊取營業秘密」及國家安全法「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用」共3罪求刑14年；吳秉駿涉「意圖域外使用而竊取營業秘密、國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」2罪求刑9年；戈一平涉犯「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用」求刑7年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法