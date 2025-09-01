晴時多雲

台積洩密案3工程師羈押禁見 智財法院：檢方仍在查東京威力本社是否涉案

2025/09/01 19:28

台積電爆發2奈米技術外洩案，高檢署偵結起訴，今進行移審，合議庭裁定陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）3嫌羈押禁見3個月。（資料照，記者羅沛德攝）台積電爆發2奈米技術外洩案，高檢署偵結起訴，今進行移審，合議庭裁定陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）3嫌羈押禁見3個月。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者王定傳／新北報導〕檢調偵辦護國神山「台積電」爆出2奈米國家核心技術外流案，追出東京威力科創公司行銷及產品經理陳力銘，涉找過往同事即台積電工程師吳秉駿及戈一平（3人事後均以被各自公司開除），以筆記型電腦遠端登入台積電系統，陳再持手機翻拍「Security B或C」等級機密資料，陳並將部分機密輸入工作日誌回傳東京威力公司，高檢署上週將3人依國安法等罪嫌起訴，今移審智慧財產及商業法院，合議庭認為3人涉嫌重大，且有串、滅證之虞，裁定3人羈押禁見3個月。

有媒體今日詢問法院，檢方上週新聞稿中提及分案續查是否有「法人」及自然人涉及相關刑事責任，其中的「法人」為何？智慧財產及商業法院庭長張銘晃表示，除在台灣的東京威力外，是否涉及日本本社，仍在調查中。

至於合議庭之所以裁定3人羈押禁見，原因是認為3人涉違反國安法等罪嫌重大，雖已坦承犯行，但對自身所涉犯罪情節、手段、目的供詞，確曾前後所述不一及避重就輕，且檢察官當庭表示本案尚有其他可能涉案的法人或自然人，現已分案偵辦中，加上3人曾為同事關係，得透過通訊軟體隨時進行聯繫，案發後又都有刪除通訊軟體對話紀錄的疑似湮滅證據舉措，有串、湮之虞，並審酌3人所為嚴重影響國家安全、產業競爭秩序，有羈押原因及必要性，裁定羈押禁見。

