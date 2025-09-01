亞資中心推動辦公室、網站啟用 林修銘：臺灣金融市場國際化重要一步

金管會及證交所共同啟動「亞洲資產管理中心推動辦公室」。圖左三為金管會副主委陳彥良、右三為證交所董事長林修銘。（圖:證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕「亞洲資產管理中心推動辦公室」以及「亞資中心專屬網站」今日正式啟動，在金管會監督下負責執行此一專案的證交所董事長林修銘今日表示，這不僅是一個新的里程碑，更是臺灣金融市場躍升國際、引領亞洲的重要一步。

金管會副主委陳彥良也指出，亞資中心政策自去年9月啟動以來，最顯著的成果是法規鬆綁進度，迄今已完成36項調整，超越今年度目標；同時，高雄專區於7月揭牌，吸引銀行、投信、券商、保險公司及國際會計師事務所進駐，展現業界高度期待。資產管理規模亦快速成長，金融業整體管理資產（AUM）較去年同期增加近3兆元，推升臺灣成為區域資金熱點。

為協助業者更順利進入臺灣資本市場及落實政策，除了政府既有的作業機制外，證交所在金管會指導下，成立民間性質的「亞洲資產管理中心推動辦公室」，提供業者一站式諮詢與服務。

林修銘指出，台灣擁有健全的金融體系、完整的法規架構，以及活絡的資本市場。更重要的是，台灣具備豐沛的民間儲蓄、穩健的經濟成長動能，以及領先全球的科技產業。由賴總統所擘劃的「亞洲資產管理中心」願景，正是善用這些優勢，讓豐沛的資金留在台灣，同時廣納國際資金與人才，共同為產業長遠發展注入活水。

林修銘表示，今天正式啟動的「亞洲資產管理中心推動辦公室」，將成為金融機構等相關業者的第一線諮詢服務窗口，提供一站式服務，協助有意在臺灣發展的業者釐清法規適用、設立流程等相關疑義。同時，推動辦公室未來也將於國內外推廣亞資中心政策與辦理成果。

