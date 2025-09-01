晴時多雲

台積電上榜！外媒點名「2檔AI股」值得立即買進

2025/09/01 16:02

《The Motley Fool》分析出2檔當今股票市場上值得立即購買的AI股票，台積電在內。（資料照，彭博）《The Motley Fool》分析出2檔當今股票市場上值得立即購買的AI股票，台積電在內。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》報導指出，根據聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）數據，AI市場到2033年將增長至驚人的4.8兆美元（約新台幣145兆元），能幫助客戶充分發揮這項顛覆性技術的公司，將有望為股東創造巨額財富，報導分析出「2檔」當今股票市場上值得立即購買的AI股。

1.台積電（TSMC）

投資人通常會關注晶片設計公司。僅輝達一家市值就飆升至驚人的4兆美元，但誰來製造這些尖端晶片？這就是台積電的專業領域—晶圓代工。

根據TrendForce的數據，台積電掌握全球半導體製造市場近70%的市占率，其服務多個最大且增長最快的科技市場，包括資料中心、智慧型手機、機器人與自動駕駛汽車等。主要客戶包括蘋果、Alphabet（Google母公司）以及超微（AMD）。去年，台積電共為522家客戶製造了1萬1878種不同產品。

與這些科技先鋒的合作，使台積電自1994年上市以來，營收與利潤每年平均增長18%。管理層承諾將大部分現金回饋給股東。自2004年開始配發股息以來，台積電從未減少過股息。該股目前提供穩健且持續增長的1.2%股息收益率。這種優秀的財務表現可能會持續，受AI晶片熱銷推動，台積電第二季每股美國存託憑證（ADR）盈餘激增超過 60%，達2.47美元。

2.亞馬遜（Amazon）

許多最強大的AI應用都透過雲端提供，作為最大雲端運算平台的營運者，亞馬遜具備為股東帶來AI盈利的優勢。高盛預估，到2030年，全球雲端平台與基礎設施的年收入將接近1.2兆美元。儘管微軟的Azure與Google Cloud增長迅速，但亞馬遜網路服務（AWS）仍是這個快速擴張市場的領導者。

AWS已經是一個1000億美元的業務，營業利潤率超過30%，並且保持穩健增長，第二季銷售額上升17%。亞馬遜近期與OpenAI達成合作，將首次讓該機器學習先驅的AI模型提供給AWS客戶使用，預計將進一步推動增長。

AI的進步也將推動亞馬遜龐大的電商業務利潤率提升，其正積極投資自動化技術。今年六月，亞馬遜部署了第100 萬台機器人，預計在不久的將來，亞馬遜的大型物流中心機器人數量將超過員工。隨著AI的進步讓機器人更智慧，亞馬遜的勞動成本將隨時間下降。隨著雲端運算與電商業務的利潤率持續提升，亞馬遜股票如今是個聰明的投資選擇。

