焦點股》南亞：日東紡擴產、外資連3賣 開低走低

外資連3賣，加上日東紡擴產，南亞股價開低走低。（擷取自南亞永續報告書）

〔記者張慧雯／台北報導〕塑膠股南亞（1303）在銅箔基板與玻纖布雙題材力推下，7月下旬股價狂飆，不過，受到日東紡宣布大幅擴產，再加上外資連3賣影響，今日股價開低走低，截至10:19分為止，股價下跌1.65元、暫報41.55元，跌幅3.8%，成交量達3.4萬張。

法人分析，市場傳出日東紡將大舉擴產、銅箔基板族群股價全數壓回，而南亞股價8月自40.95元一路向上，最高來到47.5元，月漲幅最高約15%，再加上近期出現外資連3日賣超合計2.87萬張，投信也由買轉賣、上週五賣超1404張，雖然自營收買超2124張，但仍有高檔獲利了結賣壓出籠的疑慮。

法人指出，其實南亞高階電子材料並不只有玻纖布、銅箔基板等，半導體製程用材料還有半導體與電子用保護膜、CMP後清洗液、氟系塑膠管材、晶圓廠晶圓研磨墊開發、晶圓封裝雷射切割保護液、切割清洗液等，由於南亞電子材料營收占比持續走高，給予目標價52元。

