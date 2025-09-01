晴時多雲

焦點股》微星：帶量下殺 挑戰川普解放日低點

2025/09/01 10:37

微星8月25日除息5元，目前仍然陷入貼息局面。（資料照）微星8月25日除息5元，目前仍然陷入貼息局面。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠微星（2377）8月25日除息5元，目前仍然陷入貼息局面，由於買盤積弱不振，微星今日在空軍猛烈轟炸之下，股價盤中苦吞近半根跌停，截至上午10時11分暫報128.5元，跌幅4.81%，成交量3706張，可能下探4月川普解放日時創造的122元波段低點。

微星每股配息5元，即將於9月18日發放現金股利。管理階層看好顯卡、主機板及電競筆電下半年延續穩健表現，特別是在輝達AI應用與電競需求支撐下，市場動能已強於去年。預期2025年集團顯卡業績高於業界平均水準，主要受惠於中國銷售力道穩定，歐洲市場也在歐元匯率轉強下回溫。

國際研調機構顧能（Gartner）最新預測指出，人工智慧個人電腦（AI PC）正加速普及，2026年滲透率將突破五成，代表AI PC將正式進入主流市場，並在2029年成為市場常態。顧能強調，儘管短期內仍受關稅與需求遞延影響，但長期成長趨勢已經確立，相關產品供應商可望雨露均霑。

