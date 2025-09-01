晴時多雲

南韓半導體出口創新高！對美貿易卻現警訊 出口額大減12％

2025/09/01 10:42

南韓半導體出口創新，對美貿易卻現警訊　出口額大減12%。（彭博資料照）南韓半導體出口創新，對美貿易卻現警訊　出口額大減12%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓經濟正上演一場「冰與火之歌」！根據法新社報導，在半導體出口創下歷史新高的強勁帶動下，南韓今年8月份總出口額達584億美元，創下歷年同月最高紀錄。然而，在這亮麗的成績單背後，對美國的出口額卻因關稅衝擊而大幅衰退，潛藏巨大隱憂。

南韓產業通商資源部1日公布的數據顯示，其三大主力出口品項表現分歧。半導體一枝獨秀，單月出口額首度突破151億美元（約新台幣4622億元），較去年同期猛增27.1%，創下歷史新高。產業部指出，此一成長主要受惠於中國市場的強勁需求。

美國關稅衝擊浮現 傳統產業受創最重

汽車與造船業也表現不俗，出口額分別創下歷年同月最高。然而，一片榮景之下，美韓貿易摩擦的衝擊已然浮現。數據顯示，南韓8月份對美國的出口額，較去年同期大幅衰退了12%，僅剩87.4億美元。其中，遭到川普政府50%重稅打擊的鋼鐵與鋁製品，以及汽車、機械類產品，受創最為嚴重。

相較之下，南韓對中國的出口額僅微幅下滑2.9%，對東協的出口額更創下歷年同月新高。此消彼長之間，凸顯了南韓在美中兩大市場間的貿易風險。

南韓產業通商資源部長金正寬雖在聲明中，將強勁的總體數據歸功於「企業堅實的競爭力」，但也坦承美國關稅政策帶來困難。他並預告，為將美國關稅措施對中小企業的損害降至最低，政府將於九月初宣布一套「三管齊下的支持方案」。

