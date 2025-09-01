晴時多雲

財經 > 財經政策

整合公股資源 台灣金聯9/1正式合併台灣都更

2025/09/01 09:55

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯資產管理公司，自9月1日起正式合併台灣金融聯合都市更新服務公司，並概括承受所有權利義務。台灣金聯表示，相關合併作業已順利完成交接，政策任務無縫接軌，將發揮「1加1大於2」的綜效，有效整合公股資源。

台灣都更服務公司為公共政策而成立，8年來階段性任務已完成。而台灣金聯公司近年來，積極推動業務多元轉型，包括都更危老重建、合建，協助提供資金，協助整合建案等，均有顯著績效，為整合公股資源，發揮綜效，經雙方董事會及7月31日台灣都更股東會通過，完成合併，合併基準日為今年9月1日。

台灣金聯董事長宮文萍表示，本合併案並非僅為2家公司的合併，而是都更政策任務的整合與強化，台灣金聯公司為此已進行組織調整，重新規劃部門功能，建立土地開發、設計規劃、工程管理、銷售業務等專業分工單位，期望在納入台灣都更的優秀人才後，能組建更專業的都更危老團隊，有效強化既有發展的都更與危老重建業務，未來並將積極投入公辦都更業務，作為未來業務發展的重要方向。

宮文萍指出，為讓政策任務無縫接軌，台灣都更留任人員已於8月起陸續遷入台灣金聯公司辦公，並依計畫時程完成交接與業務整合，過程相當順利，有助於早日融入台灣金聯公司企業文化，現均已做好準備，讓台灣金聯再現另一波業務高峰。

