晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2025遠距兼職前10大熱門工作名單揭曉！這3個行業最夯

2025/09/01 09:52

2025遠距兼職前10大熱門工作名單揭曉！教育和培訓、醫療和衛生以及專案管理這3個行業最夯。（示意圖，法新社）2025遠距兼職前10大熱門工作名單揭曉！教育和培訓、醫療和衛生以及專案管理這3個行業最夯。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕與近年來相比，開始從事副業的美國人可能有所減少，但提供遠距工作和彈性工作時間的兼職工作仍然很受歡迎，根據FlexJobs 最近的1項調查， 2025年遠距兼職職缺最多的前10大工作，包括執業治療師、行政助理、職業顧問等，這些熱門工作主要以教育和培訓、醫療和衛生以及專案管理等3大行業為主。

CNBC報導，FlexJobs 職業專家弗拉納（Toni Frana）表示，從事兼職工作是提升技能和探索職業選擇的好方法。

她說，如果你想培養技能，或者你有興趣嘗試一些新事物，兼職工作確實可以給你機會去嘗試，而不必完全投入全職工作。

除了靈活性和額外收入之外，從事兼職、遠距工作還有許多好處。對於想要償還債務、充實儲蓄或準備大額購買的全職工作者來說，兼職也是一個不錯的選擇。

FlexJobs 分析了其資料庫中 1月至7月期間超過6萬家公司的招聘信息，以尋找提供兼職遠距工作的職位。清單中的每個職位每週工作時間少於30至35小時，並且允許員工在「任何有網路連線的地方」工作。

而2025年遠距兼職職位最多的10個工作，依序為執業治療師、職業顧問、執業護理師、平面設計師、翻譯者、行政助理、客戶服務代表、文案、影片編輯器、行銷專家。

心理健康、專案管理和行政職位年比增長最快，這些行業提供的遠距兼職工作數量自去年以來增加了 27%。

弗拉納推測，新冠疫情期間遠距醫療服務的興起導致了遠距治療和護理角色的流行。

她說，這些角色「可以很好地發揮作用，在遠端環境中仍然為患者提供他們需要和期望的高品質護理標準」。

弗拉納說，文案撰稿人和平面設計師等富有創意的「基於電腦」的職位也非常適合兼職、遠端的結構。

「根據公司或客戶的需求，你可以以自由工作者、合約工或員工的身份從事這類工作，」她說。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財