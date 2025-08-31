哪國最迷台灣芒果？第一大買家今年前7月狂吃500噸

台灣芒果香氣迷人、香甜多汁，相當受歡迎。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣芒果香氣迷人、香甜多汁，迷倒不少外國友人。根據農業部統計，今年前7月台灣芒果出口量為1510公噸，出口額894.6萬美元（約台幣2.74億），第一大買家是日本，對日出口額為507.9萬美元（約台幣1.55億）、出口量達515公噸，無論是金額或數量都超過其他國家/地區。

農業部統計顯示，去年台灣芒果出口（含新鮮芒果、芒果乾、冷凍芒果、芒果汁等），出口量為3658公噸，價值1618.3萬美元（約台幣4.94億）。

以出口金額觀察，日本居冠，達到555.9萬美元（約台幣1.7億）；韓國471.8萬美元（約台幣1.44億）緊追在後；香港排名第三，金額為233.6萬美元（約台幣7148萬）。

若以出口量而言，台灣芒果出口到香港的數量最大，達到866公噸；韓國居次，為787萬公噸；日本以753萬公噸，排第三。

以2025年前7月出口數據來看，今年前7月台灣芒果出口量為1510公噸，出口額894.6萬美元。最大買家是日本，對日出口額為507.9萬美元、出口量達515公噸，2項數據都拿到冠軍。

出口額排第二的國家是美國，金額為127.8萬美元（約台幣3910萬），對美出口量同樣是第二名，達到463公噸。至於韓國前7月也買了109.5萬美元（約台幣3350萬），排第三，出口量為141萬公噸。

