工程師拋下「1思維」轉行 棄984萬年薪不後悔原因曝

2025/08/31 20:02

Google工程師Jim Tang拋下對「FIRE」（意旨財務自由、提早退休）夢想的追逐，放棄32.6萬美元年薪轉職。（翻攝自網路）Google工程師Jim Tang拋下對「FIRE」（意旨財務自由、提早退休）夢想的追逐，放棄32.6萬美元年薪轉職。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在Google拿年薪超過32.6萬美元（約新台幣984萬元），對許多科技人才而言是夢寐以求的成就。然而，一名27歲的華裔軟體工程師Jim Tang卻毅然辭職，他決定追求自由，放下對「FIRE」（Financial Independence, Retire Early，財務自由、提早退休）夢想的追逐，放棄高薪與穩定，選擇成為數位遊牧與創業者。他坦言，這段轉折改變了自己對「成功」的定義。

《商業內幕》報導，Jim Tang於2021年底加入Google紐約辦公室，負責廣告部門的前端開發。3年半下來，他的年薪高達32.6萬美元，公司福利優渥，能享受著免費餐點、彈性工時等。Jim Tang回憶「一開始簡直像蜜月期，我還帶父母參觀公司，覺得我們實現了美國夢。」

然而，隨著時間過去，Jim Tang對企業生活逐漸感到不喜歡和失望，在那種環境裡，覺得很難做自己。他指出「我從來不是大公司文化的愛好者。在廣告部門的工作，幫公司賺了大錢，但卻讓我覺得不真實、沒意義。」

他坦言，自己之所以堅持這麼久，是因為追逐「FIRE」（意旨財務自由、提早退休）的夢想，希望靠高薪儲蓄與投資，40歲前存下500萬美元（約新台幣1.5億元）並提早退休。為此，他努力爭取升遷，甚至調整生活目標。

但2024年一場感情挫折讓他重新審視自己的人生。他意識到自己一直在做「應該做的事」，只是為了讓父母驕傲、贏得社會認同，但內心很空洞。抑鬱感越來越強烈，讓他決定在2025年2月請長假，並於5月正式提交辭呈。他直言「這不是Google的錯，而是我根本不適合企業生活。」

辭職後，Jim Tang前往東京展開數位遊牧生活，並在亞洲各國旅行。他經營社群媒體，分享離開企業的歷程，同時打造數位產品和培訓服務。雖然收入不穩定，但憑藉財務緩衝，他並不擔心短期金錢壓力。他說，相較於打卡制，他更享受自由靈活的生活，「現在我每天投入比在Google更多的工時，但這是我預期中的犧牲。」

起初，父母對他的決定感到擔憂，但如今已轉為支持。「有一次，我爸告訴我，他和媽媽發現我的眼神又有了光彩。」經歷這場轉折後，Jim Tang改變了對成功的理解，表示「過去我把成功看作外在榮耀，但現在我覺得，若能在每天的生活中感到充實，那就是成功。」

他仍希望賺錢來照顧家人朋友、享受自由生活，但已不再執著於「FIRE」。

