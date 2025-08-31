合法加保有訣竅！職業工會勞保投保須知

依現行規定，若要透過職業工會加保，必須經工會審核並確認投保人資格，通過後才能完成合法程序，並非單純掛名即可享有勞保權益。（示意圖，資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少勞工朋友常說自己的勞保是「掛在工會」，但這樣的說法容易引起誤解。因為所謂「掛在工會」，多半指並未實際從事相關工作，卻以寄保方式將勞保名義掛在職業工會，這樣做並不符合法規，屬於違法行為。

依現行規定，若要透過職業工會加保，必須經工會審核並確認投保人資格，通過後才能完成合法程序，並非單純掛名即可享有勞保權益。勞工只有在正式完成加保手續並持續繳納保費的情況下，投保身分才具有法律效力。

請繼續往下閱讀...

且在完成加保後，勞工仍需偶爾從事相關行業工作，並保留一定的工作紀錄。若勞工未實際從事相關行業，或無法提供工作紀錄，一旦日後申請給付，勞保局進行查核時，可能質疑其投保真實性，進而影響加保資格與給付權益。尤其是在申請傷病、失能或職災給付時，審查標準更為嚴格。若無法提出穩定從事該行業的證明，審核通過的難度將大幅增加。

總結來說，只有在確實從事相關工作並符合規定，才能維持合法的加保資格，避免出現「掛名加保」的問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法