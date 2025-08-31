晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

合法加保有訣竅！職業工會勞保投保須知

2025/08/31 15:03

依現行規定，若要透過職業工會加保，必須經工會審核並確認投保人資格，通過後才能完成合法程序，並非單純掛名即可享有勞保權益。（示意圖，資料照）依現行規定，若要透過職業工會加保，必須經工會審核並確認投保人資格，通過後才能完成合法程序，並非單純掛名即可享有勞保權益。（示意圖，資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少勞工朋友常說自己的勞保是「掛在工會」，但這樣的說法容易引起誤解。因為所謂「掛在工會」，多半指並未實際從事相關工作，卻以寄保方式將勞保名義掛在職業工會，這樣做並不符合法規，屬於違法行為。

依現行規定，若要透過職業工會加保，必須經工會審核並確認投保人資格，通過後才能完成合法程序，並非單純掛名即可享有勞保權益。勞工只有在正式完成加保手續並持續繳納保費的情況下，投保身分才具有法律效力。

且在完成加保後，勞工仍需偶爾從事相關行業工作，並保留一定的工作紀錄。若勞工未實際從事相關行業，或無法提供工作紀錄，一旦日後申請給付，勞保局進行查核時，可能質疑其投保真實性，進而影響加保資格與給付權益。尤其是在申請傷病、失能或職災給付時，審查標準更為嚴格。若無法提出穩定從事該行業的證明，審核通過的難度將大幅增加。

總結來說，只有在確實從事相關工作並符合規定，才能維持合法的加保資格，避免出現「掛名加保」的問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財