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記憶體價格飆漲 鴻海拍板出清南韓SK Inc.持股

2026/04/27 18:33

鴻海今天表示，集團旗下子公司Best Leap Enterprises Limited-B.V.I.完全處分持有的南韓SK控股普通股。（資料照）鴻海今天表示，集團旗下子公司Best Leap Enterprises Limited-B.V.I.完全處分持有的南韓SK控股普通股。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天表示，集團旗下子公司Best Leap Enterprises Limited-B.V.I.完全處分持有的南韓SK控股（SK Inc.）普通股245萬股。由於近期國際記憶體價格持續走揚，SK海力士（SK hynix）受惠高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，市場解讀，鴻海此舉可能是在記憶體產業景氣升溫、相關概念股走強之際實現投資收益。

鴻海指出，子公司Best Leap Enterprises Limited-B.V.I.董事會已通過處分案，交易數量為245萬股，每單位價格將依實際處分價格計算後另行公告，交易總金額及處分利益亦將待實際成交後公告，另須支付手續費及交易稅，此次處分目的為「實現投資」，待處分完成後，集團對SK Inc.持股歸零。

近期全球記憶體市場價格持續回升，動能主要來自人工智慧（AI）伺服器需求增溫，尤其HBM產品供不應求，帶動SK海力士、美光（Micron）及三星電子（Samsung Electronics）等主要記憶體廠營運展望轉強。其中，SK海力士近年積極搶攻輝達（NVIDIA）AI伺服器供應鏈，HBM產品需求強勁，市場普遍看好後續營運表現。

由於SK Inc.為SK海力士母公司，市場推測，鴻海選在此時處分相關持股，可能與近期股價走強、評價提升有關，不排除有高檔獲利了結意味。市場也關注，鴻海近年積極擴大人工智慧（AI）伺服器、電動車、半導體及全球製造布局，此次實現投資後，可望進一步規劃將相關資金投入核心事業，或用於強化全球產能與技術投資。

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