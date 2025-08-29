晴時多雲

RBC連續7期未達標！ 三商美邦：已提交資本強化計畫

2025/08/29 18:52

壽險業2025年上半年資本適足率出爐，三商美邦人壽是唯一未達標的業者。（資料照，記者吳欣恬攝）壽險業2025年上半年資本適足率出爐，三商美邦人壽是唯一未達標的業者。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕壽險業2025年上半年資本適足率出爐，三商美邦人壽RBC為154.27%、淨值比2.31%，是唯一未達標的業者，也是連續7期未達標。三商美邦表示，日前已提交主管機關新版的資本強化計畫，待核准後執行。更指出，三商美邦相較主要同業，過往銷售高利率保單較少，因此保險負債資金成本較低，有利於明年接軌。

根據金管會規定，以每半年為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連兩期低於3%，是金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

三商美邦人壽說明，2025上半年因受美元匯率急速貶值，除產生匯兌損失外，也造成美元資產評價減損，致使原有的2024年底外匯價格變動準備金不足支應；而在配合主管機關發布的責任準備金計提基礎調整之暫行措施下，除了釋出準備金的挹注外，並額外提存176億元外匯價格變動準備金，以抵抗未來匯率波動，再加上近期發行的14.4億元次順位債劵，使得2025年上半年RBC為154.27%，而淨值比為2.31%，尚未符合法定標準。

三商美邦人壽表示，自2024年3月起，董事會陸續通過各項籌資規劃，包括普通股現增案、發行次順位債案，及引進私募策略投資人等，以擴大籌資管道，並持續調整及執行各項改善方案。

此外，三商美邦人壽已提交主管機關新版的資本強化計畫，將於主管機關核准後依計畫積極執行，期望RBC及淨值比能儘早達到法定標準，且2026年能順利接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TW-ICS）。

展望未來，三商美邦人壽表示，將繼續以強化經營體質、改善財務結構為首要任務。更指出，相較主要同業，三商美邦過往銷售高利率保單較少，因此保險負債資金成本較低，有利於TW-ICS 軌。此外，業務表現持續良好，整體動能佳，未來將繼續深耕有穩定費差益收入可挹注到自有資本的投資型商品，以及推廣具有高合約服務邊際（CSM）性質之健康險商品，以持續提升新契約CSM貢獻，進而強化公司財務體質，並提供穩健之保險獲利能力。

