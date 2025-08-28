晴時多雲

政院拍板AI基本法草案 補助獎勵吸引業者研發應用

2025/08/28 16:11

行政院會今通過「人工智慧基本法」草案。（行政院提供）行政院會今通過「人工智慧基本法」草案。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今通過「人工智慧基本法」草案，明定人工智慧研發與應用的基本原則，也要求政府應積極推動人工智慧研發、應用及基礎建設，並辦理人工智慧相關產業的補助、委託、出資、獎勵、輔導，或提供租稅等財政優惠措施。即將接任數發部長的次長林宜敬在院會後記者會表示，AI跟所有部會皆有關聯，且基本法是上位法案，不需要明定主管機關，避免限縮範疇。

立法院教育文化委員會已多次審查「人工智慧基本法」草案，朝野立委共提出19個版本，不過，行政院會今天才將通過「AI基本法」草案，送立法院審查，未來將併案審查。

林宜敬說，AI應用很多元且變化太快，未來相關細節將交由各部會訂定相關的作用法，像是交通部針對自動駕駛管理，或是衛福部針對醫院醫療診所的AI輔助醫療診斷等，都會在基本法三讀通過後，陸續訂定作用法。

根據草案，為積極推動AI研發、應用及基礎建設，政府應妥善規劃資源整體配置，並辦理相關產業的補助、委託、出資、獎勵、輔導，或提供租稅、金融等財政優惠措施，各目的事業主管機關也得針對創新產品或服務，建立或完備研發及應用服務的創新實驗環境，藉以促進技術創新及永續發展。

除積極推動AI研發、應用外，草案也避免AI應用發生負面影響，規範政府應避免AI應用造成人民生命、身體、自由或財產、社會秩序、國家安全、生態環境損害，或出現利益衝突、偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等問題，違反如兒童及少年福利與權益保障法、公平交易法、消費者保護法及個人資料保護法等相關法令的情事，並以法令限制或禁止相關情事發生。

草案要求，因應AI與勞動力的平衡，政府應就人工智慧利用所致的失業者，依其工作能力予以輔導就業。政府應就高風險AI的應用，明確其責任歸屬及歸責條件，並建立其救濟、補償或保險機制，且個人資料保護主管機關應協助各目的事業主管機關，在人工智慧研發及應用過程，避免不必要的個人資料蒐集、處理或利用，並應促進個人資料保護納入預設及設計的相關措施或機制，以維護當事人權益。

