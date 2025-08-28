不是中國！全球富豪大遷徙最多是歐洲「這國」 阿聯蟬聯有錢人居住天堂榜首

不是中國！全球富豪大遷徙最多是英國，而阿聯蟬聯有錢人居住天堂榜首。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球富豪大遷徙最多國家不再是中國，根據英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）與財富情報公司新世界財富（New World Wealth）共同發表的「2025年財富移民報告」，受到稅改影響，英國今年預計將流失1.65萬名百萬富翁，超越中國7800名，成為全世界高淨值人士流出人數最多的國家，而阿聯則連續3年蟬聯全球財富聚集地第1名，也是最受全球富人追捧的居住地。

報告預測，今年全球將有14萬2000名百萬富翁移居海外，創歷史新高。

報導指出，恒理環球報告顯示，受阿拉伯聯合大公國（阿聯）當地政府監管政策改革，加上零個人所得稅生活方式的吸引，阿聯今年預計將創下紀錄，吸引全球共9800名百萬富翁遷入居住，使得阿聯當地百萬富翁數量可達8萬1200人，年成長12%。美國居後，預計今年底前將有7500名富人移居美國。

報告指出，阿聯積極推動黃金簽證，且居民可在境內享受靈活政策和免稅生活，全球財富金字塔頂端人士，包括英國、印度、俄羅斯、東南亞和非洲各國已將阿聯視為鞏固財富的首選位置。

Skybound 財富管理公司負責人科迪（Mike Coady）說：「財富在杜拜是常態，不需躲躲藏藏，不像在其他國家可能會受到更嚴厲審查，且被徵收高額稅金。」

相較之下，受全面稅改影響，英國今年預計將流失1萬6500名百萬富翁，成為全世界高淨值人士（high-net-worth individual，HNWI）流出人數最高國。

而中國在過去10年的每年都是百萬富翁流失排行榜榜首，今年預計將流失7800名百萬富翁，退居第2。

恒理環球執行長史蒂芬（Juerg Steffen）表示，「這反映出富人已體會到，海外其他地區擁有更多機會、自由和穩定。這將對歐洲和英國的經濟競爭力和投資吸引力產生長遠重大影響。」

