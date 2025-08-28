晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不是中國！全球富豪大遷徙最多是歐洲「這國」 阿聯蟬聯有錢人居住天堂榜首

2025/08/28 10:54

不是中國！全球富豪大遷徙最多是英國，而阿聯蟬聯有錢人居住天堂榜首。（彭博資料照）不是中國！全球富豪大遷徙最多是英國，而阿聯蟬聯有錢人居住天堂榜首。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球富豪大遷徙最多國家不再是中國，根據英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）與財富情報公司新世界財富（New World Wealth）共同發表的「2025年財富移民報告」，受到稅改影響，英國今年預計將流失1.65萬名百萬富翁，超越中國7800名，成為全世界高淨值人士流出人數最多的國家，而阿聯則連續3年蟬聯全球財富聚集地第1名，也是最受全球富人追捧的居住地。

報告預測，今年全球將有14萬2000名百萬富翁移居海外，創歷史新高。

報導指出，恒理環球報告顯示，受阿拉伯聯合大公國（阿聯）當地政府監管政策改革，加上零個人所得稅生活方式的吸引，阿聯今年預計將創下紀錄，吸引全球共9800名百萬富翁遷入居住，使得阿聯當地百萬富翁數量可達8萬1200人，年成長12%。美國居後，預計今年底前將有7500名富人移居美國。

報告指出，阿聯積極推動黃金簽證，且居民可在境內享受靈活政策和免稅生活，全球財富金字塔頂端人士，包括英國、印度、俄羅斯、東南亞和非洲各國已將阿聯視為鞏固財富的首選位置。

Skybound 財富管理公司負責人科迪（Mike Coady）說：「財富在杜拜是常態，不需躲躲藏藏，不像在其他國家可能會受到更嚴厲審查，且被徵收高額稅金。」

相較之下，受全面稅改影響，英國今年預計將流失1萬6500名百萬富翁，成為全世界高淨值人士（high-net-worth individual，HNWI）流出人數最高國。

而中國在過去10年的每年都是百萬富翁流失排行榜榜首，今年預計將流失7800名百萬富翁，退居第2。

恒理環球執行長史蒂芬（Juerg Steffen）表示，「這反映出富人已體會到，海外其他地區擁有更多機會、自由和穩定。這將對歐洲和英國的經濟競爭力和投資吸引力產生長遠重大影響。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財