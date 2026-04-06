勞退8成選擇一次領 勞保老年給付僅8趴

勞保老年年金屬終身給付，勞保局鼓勵民眾試算規劃退休（勞保局提供）

〔記者高嘉和、李靚慧/台北報導〕台股近年來漲幅驚人，勞保與新制勞退金基金收益率也水漲船高，有多少勞工放棄年金月領改為一次領，自行投資拚更多報酬率呢？根據勞動部統計，新制勞退逾8成勞工選擇一次領，但勞保年金卻僅8%是一次領。官員解釋，勞保像是勞工互助保險、「活越久領越多」，但新制勞退像是雇主或是勞方自提的「存款」、「領完就沒了」；勞保年金是「保底」、而股市投資波動大，大多數勞工還是會選擇年金月領。

勞保年金像保險 新制勞退像存款

台股加權股價指數去年大漲近6千點、漲幅逾25%；近來雖碰上中東戰火攪局，但到清明連假前，今年以來台股依然上漲逾3千6百點、漲幅逾12%。相對去年新制勞退基金收益率15.6%、勞保基金約17.82%，網路上又出現「投資專家建議」，稱勞動基金收益率遠不如主動式ETF年報酬率動輒25%~60%，還不如一次領改投資ETF。

請繼續往下閱讀...

勞動部官員解釋，相較於ETF可「押好押滿」台股，勞動基金強調保本與穩定報酬，台股占比僅約2成、且重押台積電，另約2成是國內債券與現金，其他是海外固定投資報酬率商品，不該拿ETF與勞動基金直接比較報酬率。

根據勞保精算報告，2012年因擔憂勞保財務危機，當年湧入6.8萬件一次請領老年給付，但在政府掛保證「勞保不會倒」後，2023年已大降至1.2萬餘件、僅剩高峰約1/5；官員解釋，勞保年金是活越久領越多，也是勞工老年後基礎保障，除了2012年因「勞保破產」議題，讓許多符合請領資格的民眾爭相申辦，其中有人選擇一次領、但更多還是選擇領年金。

另根據勞動部最新數據，新制勞退2024年選擇一次請領總件數約11萬5231件、佔比82.66%，按月請領總件數為2萬4167件、比重約17.34%；若以總金額除以請領件數，一次請領平均約41萬4657元，按月請領約6萬2425元、折算每月約5202元。官員分析，新制勞退是雇主按薪資提撥6%、勞方可再自提6%，像是存款、領完就沒了，因此一次請領比重才會與勞保年金完全相反。

相關新聞請見

勞退月領9千變2萬！他靠「這2招」讓退休金4年翻倍、試算關鍵曝光

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法