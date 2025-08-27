台積電2奈米即將全面投產 傳蘋果吃下近一半初始產能

台積電計劃在2025年第4季開始量產。據稱蘋果是該製造商這些晶圓的最大客戶，並已獲得近一半的初始產能，其中大部分出貨量可能將用於iPhone 18系列中的A20和 A20 Pro晶片組。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕多家晶片組製造商將於2026年轉向台積電的2奈米製程技術，為了順利過渡，據報導，台積電計劃在2025年第4季開始量產。據稱蘋果是該製造商這些晶圓的最大客戶，並已獲得近一半的初始產能，其中大部分出貨量可能將用於iPhone 18系列中的A20和 A20 Pro晶片組。

先前有報告指出，台積電已從4月1日起開始接受其下一代技術的訂單，主要目標是到年底達到每月5萬片晶圓的產量。

DigiTimes最新發布的消息稱，台積電預計月產能將達到4.5萬至5萬片晶圓，預計每片晶圓的成本將高達3萬美元。報導稱，無論價格如何上漲，蘋果和高通仍將是台積電最大的兩家客戶，而超為、聯發科、博通等其他客戶也在排隊等待這項尖端技術。

據報導，在今年稍早啟動的試產階段，台積電的良率已達60%。雖然報告中沒有提及目前的數字，但考慮到台積電不僅在提高良率方面取得了進展，而且還在台灣的不同工廠投產，這個數字無疑會更高。

即使取得了這些成就，2奈米晶圓的大部分生產仍將在台積電的寶山和高雄工廠進行，其3奈米和4奈米的訂單在2026年全年都已滿。到明年年底，台積電的月產量預計將達到10萬片，而其位於美國亞利桑那州的製造工廠預計將在2028年將這一數字提升至20萬片。

