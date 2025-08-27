晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電2奈米即將全面投產 傳蘋果吃下近一半初始產能

2025/08/27 21:05

台積電計劃在2025年第4季開始量產。據稱蘋果是該製造商這些晶圓的最大客戶，並已獲得近一半的初始產能，其中大部分出貨量可能將用於iPhone 18系列中的A20和 A20 Pro晶片組。（彭博）台積電計劃在2025年第4季開始量產。據稱蘋果是該製造商這些晶圓的最大客戶，並已獲得近一半的初始產能，其中大部分出貨量可能將用於iPhone 18系列中的A20和 A20 Pro晶片組。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多家晶片組製造商將於2026年轉向台積電的2奈米製程技術，為了順利過渡，據報導，台積電計劃在2025年第4季開始量產。據稱蘋果是該製造商這些晶圓的最大客戶，並已獲得近一半的初始產能，其中大部分出貨量可能將用於iPhone 18系列中的A20和 A20 Pro晶片組。

先前有報告指出，台積電已從4月1日起開始接受其下一代技術的訂單，主要目標是到年底達到每月5萬片晶圓的產量。

DigiTimes最新發布的消息稱，台積電預計月產能將達到4.5萬至5萬片晶圓，預計每片晶圓的成本將高達3萬美元。報導稱，無論價格如何上漲，蘋果和高通仍將是台積電最大的兩家客戶，而超為、聯發科、博通等其他客戶也在排隊等待這項尖端技術。

據報導，在今年稍早啟動的試產階段，台積電的良率已達60%。雖然報告中沒有提及目前的數字，但考慮到台積電不僅在提高良率方面取得了進展，而且還在台灣的不同工廠投產，這個數字無疑會更高。

即使取得了這些成就，2奈米晶圓的大部分生產仍將在台積電的寶山和高雄工廠進行，其3奈米和4奈米的訂單在2026年全年都已滿。到明年年底，台積電的月產量預計將達到10萬片，而其位於美國亞利桑那州的製造工廠預計將在2028年將這一數字提升至20萬片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財