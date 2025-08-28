晴時多雲

科技新貴、包租公最夯！yes123揭曉七夕擇偶夢幻職業

2025/08/28 11:00

yes123求職網日前進行「職場戀情與七夕過節計畫調查」（業者提供）yes123求職網日前進行「職場戀情與七夕過節計畫調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕 七夕情人節將至，你期待另一半從事什麼職業？根據yes123求職網最新調查，台灣男女的擇偶標準迥異，但有濃厚的「務實風」。女性上班族的夢幻老公職業，由「科技資訊工程師」榮登榜首，其次竟是「房東」；而男性則偏愛穩定，最希望另一半是「一般公務員」或「老師」，「金飯碗」的金融業均名列第3，凸顯出面對金融市場震盪，「經濟穩定」已成最重要考量。

yes123求職網日前進行「職場戀情與七夕過節計畫調查」，該調查詢問受訪者「理想伴侶的職業」，女性最希望老公從事的職業前5名分別為「科技資訊工程師」、「房東」、「金融專業人員」、「醫護人員（醫生或護士）」及「網紅」 。凸顯高薪、穩定甚至被動收入，成為女性擇偶的關鍵指標。

相反的，男性心目中的「理想老婆」職業則要求「穩定」。前5名依序是「一般公務員」、「老師、教授」、「金融專業人員」、「行政、總務人員」，和「房東」。「金融專業人員」與「房東」均出現在男女雙方的熱門名單中，顯示這兩項職業在婚姻市場中，不分性別都極具吸引力。

該調查中另一個題目，或許可解釋男女擇偶的選擇。調查指出，若未婚情侶打算走入婚姻，預計的「結婚基金」平均需要存到72萬元，比去年更高 。更有近4分之1的民眾認為，存款至少要達到「百萬等級」才敢結婚 。現實的經濟壓力，也反映在男女對事業與愛情的看法上。調查顯示，有31%的男性上班族認為「工作比較重要」，遠高於女性的14.3% 。

在此務實的心態下，對「七夕禮物」的期待，男性上班族「最希望」收到「另一半親製的禮物」、「智慧型手機」，「最不希望」收到「玩偶娃娃」、「花束」；女性「最希望」收到「現金或紅包」（37.7%），「最不希望」收到「巧克力」、「花束」。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，如果是「以結婚為前提」交往的上班族，其實省下一些慶祝七夕的開銷，將錢存下來，兩人共同為未來的結婚基金努力。但他也憂心表示，若社會持續處於低薪、長期「凍薪」的大環境，青年世代的經濟壓力恐將導致他們選擇「晚婚不生」或「不婚不生」 。

