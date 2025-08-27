美對印50％生效 印度付出慘痛代價 出口至少減1兆元

美國在27日凌晨12時正式對印度進口商品徵收50%關稅，為亞洲、甚至全球最高稅率，嚴重打擊印度和其最大出口市場美國的關係。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國在27日凌晨12時正式對印度進口商品徵收50%關稅，為亞洲、甚至全球最高稅率，嚴重打擊印度和其最大出口市場美國的關係，並將影響印度對美出口數百億美元。

美國總統川普原先公布對印度進口商品徵收25%對等關稅，但本月稍早他簽署行政命令，以印度持續購買俄羅斯石油為由，對印度加徵25%懲罰性關稅，使得累計關稅倍增至50%。

此一關稅稅率將衝擊印度對美國出口的逾55%商品，但電子和藥品等重要出口商品則豁免關稅，讓蘋果和其供應鏈在印度新建的組裝廠逃過一劫。高額的關稅將危及印度對中國、越南等競爭對手的出口競爭力，也引發外界質疑，印度總理莫迪這個南亞國家轉變為主要製造中心的雄心能否實現。

美國業務占6成的法瑞達製鞋公司（Farida Shoes）總經理阿梅德（Israr Ahmed）表示：「這將對印度出口商造成極大衝擊，因50%關稅對客戶而言根本不可行。有客戶已要求印度出口商與其他國家的供應商分享商品規格，訂單被轉移到孟加拉和越南等國的威脅升高。」

新德里智庫「全球貿易研究倡議」（GTRI）預測，高額關稅將使紡織、珠寶、皮製品、食品和汽車等勞力密集產業受創最嚴重，這些產業將因高關稅而面臨訂單減少，最後被迫裁員。

GTRI也指出，印度在2022年2月俄烏戰爭開打後，加強進口俄羅斯打折扣的石油，雖然讓印度至少節省了170億美元（新台幣5199億元）成本，但美國祭出的懲罰性關稅可能導致印度在這個財政年度的出口減少逾40%或370億美元（新台幣1.13兆元），印度可說是得不償失。

印度政府則預估，高額關稅將影響印度對美國出口482億美元（新台幣1.47兆元）。科塔克馬辛德拉銀行首席經濟學家巴德瓦吉（Upasna Bhardwaj）表示，該行預估印度今年GDP（國內生產毛額）成長率5.2%，但高額關稅將使成長數字減少0.2至0.3個百分點。

