匯率＋關稅干擾 8月消費者信心指數降至2年多來低點

8月消費者信心指數（CCI）總指數下降至2023年5月以來低點；下降最多的指標是「購買耐久性財貨」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心今發布8月消費者信心指數（CCI）總指數63.31點，較上月下降1.07點，是2023年5月以來低點；上升最多的指標是「投資股票時機」，下降最多的指標是「購買耐久性財貨」，凸顯匯率波動、美國關稅在在衝擊消費者信心。

調查顯示，僅「投資股票時機」一項指標上升，其餘「物價水準」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「就業機會」、「購買耐久性財貨」等五項指標下降。

央大台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，主計總處大幅上修今年經濟成長率到4.45%，但與民眾感受相較之下有顯著落差。

唯一上升的指標是「未來半年投資股票時機」，本月調查為31.2點，較上月上升2.09點。吳大任說明，民眾對投資台股趨於信心，主因是美國聯準會轉鴿聲起，但仍須考量背後風險，雖說向來台股與美股連動性高，但未來下半年有脫鉤可能，因此美國經濟好並不等同於台灣經濟一樣好。

下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查94.53點，較上月下降2.04點。吳大任說明，耐久性財貨包括房地產、汽機車及家電等，新台幣急升急貶壓縮出口企業獲利空間，美國對等關稅帶來訂單減少挑戰，出口產業可能擴大無薪假甚至裁員，相關產業員工也會憂慮未來工作能否保得住，對未來所得有較高不確定性，也不太可能考慮買房或購車。

下降幅度第二的指標是「未來半年物價水準」，本月調查為30.72點，較上月下降2.02點；下降幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為75.15點，較上個月調查結果下降幅度1.5點（114/7:76.65）。

下降幅度第四的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為79.17點，較上個月調查結果下降幅度1.48點；下降幅度最少的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為69.12點，較上月下降1.41點。

