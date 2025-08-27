晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

北京吃不到！巴拿馬運河出售新港口經營權 中企被禁止競標

2025/08/27 16:22

巴拿馬運河管理局計畫，釋出運河兩端新港口的開發與營運權。（資料照，路透）巴拿馬運河管理局計畫，釋出運河兩端新港口的開發與營運權。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴拿馬運河管理局（ACP）計畫釋出運河兩端新港口的開發與營運權，以吸引更多業者參與，藉此削弱單一集團的壟斷影響。然而，當局明確表示，已禁止中國國營的中遠海運（Cosco）參與投標，以防止中方勢力進一步擴張。

據《華爾街日報》報導，巴拿馬運河管理局正計劃出售2座尚未建設的新港口經營權，以吸引更多營運商進駐，並且限制任何單一集團的影響力。

巴拿馬運河管理局局長莫拉萊斯（Ricaurte Vásquez Morales）表示，在地中海航運公司（MSC）與中國最大航運公司中遠集團（Cosco）的勢力逐漸壯大之際，他希望引入更多競爭，以平衡目前由美中角力主導的既有港口經營局面。

今年3月，美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）與MSC達成協議，從香港長和集團手中收購巴拿馬運河現有2個主要港口的控股權。這筆交易是在美國總統川普施壓後推動，當時他認為長和與中國的關係存在安全疑慮，甚至揚言要接管巴拿馬運河。

據知情人士透露，北京之後便威脅，若中遠無法成為平等股東並參與收購，將阻止這筆交易。

不論最終協議如何，莫拉萊斯表示，預計2座新港口的投標程序會在今年底完成，並且將吸引多家潛在營運商參與競爭。據悉，丹麥航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）旗下的APM Terminals及其法國對手達飛海運（CMA CGM）都預計將提交標案。今年4月，馬士基已收購經營巴拿馬運河鐵路公司的企業，該鐵路長47英里，連接太平洋與大西洋，主要運輸貨櫃。

莫拉萊斯指出，將釋出的特許經營權包括巴拿馬運河兩側的兩塊土地，中標者將負責興建港口設施並擁有20年的經營權。不過，他強調「中遠作為中國國有企業將被禁止參與新港口的投標」。

目前，MSC已在巴拿馬運河太平洋一側經營一個碼頭，並與貝萊德以228億美元的全球性收購案為背景，計劃接手和記旗下包括巴爾博亞港（Balboa）與克里斯托巴港（Cristóbal）在內的多個港口。

據知情人士透露，貝萊德、MSC與長和均表示願意讓中遠入股巴爾博亞港和克里斯托巴港，但美國政府可能會反對這樣的安排。中國則握有一定籌碼，因為貝萊德與長和在中國有龐大商業利益，而MSC則是中國出口的重要運輸商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財