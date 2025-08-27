北京吃不到！巴拿馬運河出售新港口經營權 中企被禁止競標

巴拿馬運河管理局計畫，釋出運河兩端新港口的開發與營運權。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴拿馬運河管理局（ACP）計畫釋出運河兩端新港口的開發與營運權，以吸引更多業者參與，藉此削弱單一集團的壟斷影響。然而，當局明確表示，已禁止中國國營的中遠海運（Cosco）參與投標，以防止中方勢力進一步擴張。

據《華爾街日報》報導，巴拿馬運河管理局正計劃出售2座尚未建設的新港口經營權，以吸引更多營運商進駐，並且限制任何單一集團的影響力。

巴拿馬運河管理局局長莫拉萊斯（Ricaurte Vásquez Morales）表示，在地中海航運公司（MSC）與中國最大航運公司中遠集團（Cosco）的勢力逐漸壯大之際，他希望引入更多競爭，以平衡目前由美中角力主導的既有港口經營局面。

今年3月，美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）與MSC達成協議，從香港長和集團手中收購巴拿馬運河現有2個主要港口的控股權。這筆交易是在美國總統川普施壓後推動，當時他認為長和與中國的關係存在安全疑慮，甚至揚言要接管巴拿馬運河。

據知情人士透露，北京之後便威脅，若中遠無法成為平等股東並參與收購，將阻止這筆交易。

不論最終協議如何，莫拉萊斯表示，預計2座新港口的投標程序會在今年底完成，並且將吸引多家潛在營運商參與競爭。據悉，丹麥航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）旗下的APM Terminals及其法國對手達飛海運（CMA CGM）都預計將提交標案。今年4月，馬士基已收購經營巴拿馬運河鐵路公司的企業，該鐵路長47英里，連接太平洋與大西洋，主要運輸貨櫃。

莫拉萊斯指出，將釋出的特許經營權包括巴拿馬運河兩側的兩塊土地，中標者將負責興建港口設施並擁有20年的經營權。不過，他強調「中遠作為中國國有企業將被禁止參與新港口的投標」。

目前，MSC已在巴拿馬運河太平洋一側經營一個碼頭，並與貝萊德以228億美元的全球性收購案為背景，計劃接手和記旗下包括巴爾博亞港（Balboa）與克里斯托巴港（Cristóbal）在內的多個港口。

據知情人士透露，貝萊德、MSC與長和均表示願意讓中遠入股巴爾博亞港和克里斯托巴港，但美國政府可能會反對這樣的安排。中國則握有一定籌碼，因為貝萊德與長和在中國有龐大商業利益，而MSC則是中國出口的重要運輸商。

