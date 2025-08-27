晴時多雲

達明陳尚昊：AI驅動協作機器人進化 走向人形與自主系統

2025/08/27 14:41

達明執行長陳尚昊看好公司未來將持續結合數位孿生與合成資料，推動人形機器人落地。（記者方韋傑攝）達明執行長陳尚昊看好公司未來將持續結合數位孿生與合成資料，推動人形機器人落地。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕協作機器人大廠達明機器人（4585）執行長陳尚昊今日出席《經濟日報》論壇時指出，人工智慧正在推動機器人產業加速演進，協作型機器人將不僅止於工業應用，更朝人形與自主系統擴展。達明自創立以來便鎖定「內建視覺與人工智慧」的差異化定位，未來將持續結合數位孿生與合成資料，推動人形機器人落地。

陳尚昊表示，人工智慧可區分為「數位 AI」（Digital AI）與「實體 AI」（Physical AI）。前者如ChatGPT或AI助理，擅長協助安排行程、訂餐飯店，主要停留在虛擬世界；達明則專注於「實體 AI」，透過機器人執行實際任務。他回顧，2012年起團隊投入傳統機器人，但因差異化不足很快轉向協作型機器人，並在 Day 1就將視覺與手臂整合。2015年自廣達集團分割成立達明機器人，2017年開始對外銷售。

「傳統機器人需要設置圍籬，碰到人也不會停，往往造成公安事故；協作型機器人則能在碰觸時立即停止，更安全也更省空間，」陳尚昊說，協作型機器人最大差異還在於介面簡單直覺，能降低操作門檻。達明95%的機械手臂都搭載 AI 與視覺，成為產品核心競爭力。自2019年推出TM AI 以來，分類、物件偵測與瑕疵檢測等應用快速拓展，半導體產業導入AMR搭配手臂的需求尤為強勁。

陳進一步指出，2022年生成式 AI 與大型語言模型出現後，數位孿生（Digital Twin）與合成資料（Synthetic Data）成為推動新一代機器人的關鍵。透過模擬生成龐大的影像與場景，能在虛擬環境中訓練模型，大幅降低資料蒐集成本，加快人形機器人的研發。他以「視覺是眼睛、AI 是大腦、機器人是行動」形容未來方向，認為下一階段將朝任務導向（Task-based）的行為模式前進。

談到產業趨勢，陳尚昊指出，機器人產業可統稱為「自主移動系統與機器人（Autonomous Systems & Robotics）」，涵蓋自主移動機器人（AMR）、協作型機器人、服務型機器人、無人機與人形機器人。目前半導體應用約佔公司營收 25%，海外布局則以墨西哥成長最明顯，與美國製造迴流趨勢連動，看好台灣與日本客戶呼應川普政策進駐，有望帶動後續需求。

