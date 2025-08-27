香港劣質化？港鐵工程被揭用中國磚「假冒」德國磚

港鐵東涌東站工程被爆料，疑用中國貨冒充外國貨。（擷取自港鐵官網）



歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼香港政府被曝疑訂購「中國冒牌飲用水」給公務員喝醜聞後，正在動工的香港鐵路東涌綫延線東涌東站工程再傳「冒牌貨」事件。有承包商被揭使用非合約指定的德國品牌材料，而是用了中國牆磚。

綜合媒體報導，由保華及中國鐵建公司聯營公司中標的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，原定使用由德國集團Xella生產的「YTong」磚材，該品牌在香港僅有捷威建材有限公司為唯一代理。不過，分判商卻疑提供來自中國、名稱相近的「Beijing YiTong」磚材，並貼上仿冒商標冒充正品「YTong」。

請繼續往下閱讀...

工程已在6月動工，已有兩道牆壁使用了冒牌貨。港鐵在接獲投訴後，已要求把冒牌磚材拆除，要求總承包商核查。

立法會議員田北辰在臉書發文，指出一些承包商知道港鐵驗收時只會檢查鋼筋和水泥等涉及安全問題的建材，某些項目從來都不查，他自然會馬虎敷衍了事，長此以往，就會為詐騙製造空間。他以港府訂購飲用水被騙事件為例，指港鐵工程出現冒牌貨是同一道理，魚目混珠可讓供應商賺取大差價，中間人遂挺而走險。

香港時事評論員劉銳紹則指出，香港近年包括政府訂購冒牌水、輸入高端人才卻使用假學歷、學校「借殼」給中國補習班違規辦學等欺詐事件頻生，呼籲「香港既然是官方也珍惜的東方明珠，就不能再令香港劣質化，不應出現『誰料金屋變敗瓦』的惡果！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法