你有買嗎？好市多科克蘭搶購爆款商品 7款熟食、甜點1次看

2025/08/27 13:28

好市多科克蘭本月搶購爆款商品，7款熟食、甜點1次看。（法新社資料照）好市多科克蘭本月搶購爆款商品，7款熟食、甜點1次看。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）物美價廉，深受會員喜愛，很多人說科克蘭很多商品甚至比知名廠牌的同款商品更好，因此總是非常暢銷，外媒指出，烤雞春捲、巧克力雪糕、蛋糕餅乾等7款熟食、甜點，在8月經常被搶購一空，堪稱本月最熱銷商品。

Eat This, Not That報導整理了8月特別熱賣的科克蘭商品，從甜點到熟食應有盡有，以下是8月經常被搶購一空的7項科克蘭商品。

1. 炸雞鬆餅（Kirkland Signature Chicken and Waffles）

Instagram的購物粉專What’s In Your Cart分享新的科克蘭炸雞鬆餅，立刻在網路上引發轟動，What’s In Your Cart說非常好吃，鬆餅像列日鬆餅，炸雞炸得些許酥脆很美味，吃過絕對會回購。

2. 藍莓焦糖起司可頌（Kirkland Signature Blueberry Caramelized Cheesecake Croissant）

1位美食部落客分享這款新推出的甜點，說很快就被搶購一空，大批網友熱烈迴響，有人說非常好吃，也有吃過的人推薦一定要買來吃。

3. 烤雞春捲（Kirkland Signature Rotisserie Chicken Asian Wrap）

好市多粉專Costco Buys說這個春捲包有好市多的招牌烤雞和炒麵、綠花椰菜沙拉和亞洲醬料，餅皮是菠菜玉米餅，好吃又方便，只賣6.99美元。

4. 草莓大黃酥餅（Kirkland Signature Strawberry Rhubarb Pastries）

這個甜點已經讓無數網紅為之瘋狂；好市多粉專Costco Guide說，奶油酥餅配上草莓大黃餡和結晶糖，吃起來酸酸甜甜的，還可以稍微加熱再配上香草冰淇淋，簡直是美味絕配。

5. 巧克力雪糕（Kirkland Signature Ice Cream Bars）

天氣仍炎熱，這款巧克力雪糕成為囤貨熱門商品而熱銷。1位Reddit網友說，這個雪糕太好吃讓他不停回購，他已連續3個月每天吃1支，體重增加不少，他覺得哈根達斯的類似商品沒有比較好吃又比較貴。

6. 雞肉捲餅碗（Kirkland Signature Chicken Burrito Bowls）

好市多熟食區販售的雞肉捲餅碗獲得超多好評。Costco Buys分享，捲餅碗含有烤過的調味雞肉、香菜青檸飯、莎莎醬、起司、酪梨醬和萊姆，不管聽起來還是看起來都讓人食指大動，1磅4.99美元。

7. 蛋糕餅乾（Kirkland Signature Cake Cookies）

美食雙胞胎網紅The Costco Twins分享了這款新推出的蛋糕餅乾，推薦大家用兩片餅乾夾冰淇淋，自製成冰淇淋三明治，非常好吃，不能錯過。

